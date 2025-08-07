Действительно ли начинается решающая битва за Покровск: пойдет ли РФ на прямой штурм города

Украинские защитники пытаются сдержать врага, но с фронта поступают тревожные заявления о том, что враг усиливает давление на Покровском направлении. Действительно ли со дня на день будет решающая битва за Покровск? Пойдет ли РФ на прямой штурм города? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Идет подготовка к битве за Покровск

Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХІ” Павел Лакийчук заявил в эфире телеканала FREEДOM, что на Покровском направлении ситуация действительно сложная и ключевым моментом является то, что российские войска пытаются добиться окружения города с трех сторон. Продолжаются фронтальные наступления – с юга, а также попытки охвата города с юго-запада, со стороны Днепропетровской области, с целью перерезать трассы Покровск – Павлоград. Там идут упорные бои под Урожайным. Эксперт считает, что цель врага – логистическая линия, которая обеспечивает сообщение после прорыва российских войск на трассу Покровск – Константиновка. Россияне смогли перегруппироваться, бросить дополнительные резервы и определились с основным направлением удара – на Константиновку.

Павел Лакийчук прогнозирует, что россияне готовятся к решающей битве за Покровск. Здесь же появляются диверсионно-разведывательные группы – это разведка боем. Их отправляют в город, за ними ведется наблюдение российскими средствами радиоэлектронной борьбы и дронами, которые фиксируют, где они смогли проникнуть, где были уничтожены, формируя таким образом карту системы обороны города.

"Разведка обороны города свидетельствует о том, что россияне готовятся к решительному штурму Покровска. Это действительно настораживает. Кроме того, то, что главнокомандующий за последнюю неделю несколько раз посетил это направление, говорит о том, что и наша сторона готовится к оборонительной операции", – отметил эксперт.

В лоб штурма Покровска не будет

Военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов в интервью "Радио Свобода" заявил, что основные усилия агрессора сосредоточены на захвате Покровска, но штурмовать его в лоб, как Часов Яр, россияне не будут.

Эксперт обратил внимание, что агломерация Константиновка – Краматорск – Славянск на севере Донецкой области значительно важнее для РФ, но, чтобы взяться за нее, россияне хотят сначала закрыть вопрос с Покровском.

Кирилл Сазонов говорит, что причина в том, что штурмовать одновременно Покровск и Константиновку у россиян не получается.

"Я не верю в штурм Покровска. Они попытались просачиваться туда ДРГ. Они просачивались в Покровск, и там, как правило, оставались все. Штурмовать его в лоб они не хотят – есть печальный опыт Торецка, Часового Яра, Бахмута, когда прорывались в город и застревали в городских боях надолго с сумасшедшими потерями", — объясняет Сазонов.

По мнению военного, россияне будут обходить Покровск с двух сторон и перерезать логистику украинских защитников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Покровск уже почти невозможно заехать: сколько людей осталось в критической ситуации.



