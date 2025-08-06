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В Покровск уже почти невозможно заехать: сколько людей осталось в критической ситуации

Покровск под огнем: в городе остаются более 1300 человек, выезд практически невозможен

6 августа 2025, 19:06
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Ткачова Марія

Несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, в прифронтовом Покровске Донецкой области до сих пор остаются около 1370 мирных жителей. Из-за сложной ситуации безопасности въезд в город почти заблокирован, а эвакуация осложнена.

В Покровск уже почти невозможно заехать: сколько людей осталось в критической ситуации

Критическая ситуация в Покровске

Ежедневно армия РФ атакует населенный пункт десятками авиабомб, используя также FPV-дроны, артиллерию и другие способы поражения. Ситуация критическая – враг целенаправленно превращает Покровск в зону сплошного огневого поражения.

Несмотря на это, городские власти остаются на месте.

Чиновники, спасатели, коммунальщики и все, кто причастен к поддержанию жизнедеятельности города, не покинули Покровск и продолжают выполнять свои обязанности — помогают жителям, координируют гуманитарную помощь и держат город, насколько это возможно, в рабочем состоянии.

Это еще один пример того, как на передовом фронте человеческая стойкость и ответственность побеждают страх. Но опасность остается сверхвысокой, и власти призывают тех, кто еще может эвакуироваться — не медлить с решением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в новом обновлении мобильного приложения "Резерв" появилась возможность подать запрос на отсрочку от мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников. Речь идет о сотрудниках заведений высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также научных учреждениях и организациях.
На этой неделе также была запущена еще одна категория – для лиц, чей муж или жена имеют инвалидность I или II группы. В общем, функция подачи запроса на отсрочку через "Резерв" действует с ноября 2023 года, и уже 40% всех заявлений оформляются именно через приложение.



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Источник: https://t.me/VadymFilashkin/10160
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