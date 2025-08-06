В Покровск уже почти невозможно заехать: сколько людей осталось в критической ситуации

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Ткачова Марія
Несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, в прифронтовом Покровске Донецкой области до сих пор остаются около 1370 мирных жителей. Из-за сложной ситуации безопасности въезд в город почти заблокирован, а эвакуация осложнена.
Критическая ситуация в Покровске
Ежедневно армия РФ атакует населенный пункт десятками авиабомб, используя также FPV-дроны, артиллерию и другие способы поражения. Ситуация критическая – враг целенаправленно превращает Покровск в зону сплошного огневого поражения.
Несмотря на это, городские власти остаются на месте.
Чиновники, спасатели, коммунальщики и все, кто причастен к поддержанию жизнедеятельности города, не покинули Покровск и продолжают выполнять свои обязанности — помогают жителям, координируют гуманитарную помощь и держат город, насколько это возможно, в рабочем состоянии.
Это еще один пример того, как на передовом фронте человеческая стойкость и ответственность побеждают страх. Но опасность остается сверхвысокой, и власти призывают тех, кто еще может эвакуироваться — не медлить с решением.