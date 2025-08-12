Стремительный прорыв армии РФ под Добропольем: почему это произошло

Резкое продвижение российских сил на 11-12 километров в направлении Доброполья вызвало беспокойство среди украинцев. Специалисты отмечают, что это очередное подтверждение того, что Путин намерен и дальше вести захватническую войну, игнорируя заявления международных лидеров.

Прорыв РФ под Добропольем (фото из открытых источников)

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии для ТСН.ua объяснил причины такого развития событий и наметил, что необходимо сделать для стабилизации ситуации на передовой.

По словам Романенко, подобный прорыв был следствием проблемы, которая вызревала более полугода. Главной причиной он называет нехватку ресурсов и резервов у украинских защитников.

"Рано или поздно это должно было произойти, ведь у наших военных нет достаточных сил и запасов для эффективной обороны. Этот вопрос не новый, но он может иметь катастрофические последствия, если и дальше не решать существующие проблемы", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что надеяться на крепкую оборону не стоит, пока украинские подразделения и бригады не будут полностью укомплектованы. Современный уровень обеспечения не позволяет действовать результативно, что привело к обнаружению врагом слабых участков и прорыва.

По убеждению Романенко, преодолеть кризис можно, реализовав три основных шага.

Первое – всеобъемлющая и справедливая мобилизация. Он считает, что молодежь 18-25 лет должна приобщаться к обороне, в том числе путем создания "трудовой армии" на производствах оружия. При этом эксперт подчеркивает важность работы военной экономики и строгого соблюдения норм военного времени.

Второе – надлежащее обеспечение войска. Государство должно нести полную ответственность за поставку Силам обороны личного состава, боеприпасов, вооружения и техники.

Третье – борьба с коррупцией. Все коррупционные преступления должны рассматриваться судами, а виновные должны быть отправлены на передовую.

Романенко подчеркнул, что особенно сложная обстановка сохраняется на направлении Покровск-Мирноград. Украинские бойцы пытаются сформировать там военный корпус для сдерживания продвижения противника.

Корпус "Азов" уже перебросили на этот отрезок фронта, где он занял позиции для обороны. Защитники действуют на опережение, блокируя врага и нанося ему потери в живой силе и технике.

Кроме того, на данное направление были направлены дополнительные силы для ликвидации диверсионных групп противника.

Военный эксперт предостерегает от чрезмерных надежд на скорейшее завершение войны. По его мнению, любое "перемирие", предложенное Путиным, будет выборочным и направленным прежде всего на прекращение атак по стратегическим объектам в РФ, таким как нефтеперерабатывающие заводы. Однако главные удары и планы террора агрессор останавливать не собирается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военнослужащий Игорь Луценко написал эмоциональное сообщение, в котором автор призывает общество проснуться и действовать более решительно, чтобы не допустить критического момента в войне.

"Медленное продвижение врага очень опасно тем, что в любой момент оно может стать быстрым. Именно такую формулу имеет поражение. Она звучит — слишком поздно ", — говорится в тексте.

Автор проводит параллели с образом питона, который двигается не стремительно, а неотвратимо, по миллиметру, пока жертва не сможет вырваться. По его мнению, угроза заключается в том, что общество может понять необходимость мобилизации слишком поздно, когда уже не будет времени на подготовку сильных подразделений и создание нужного оружия.