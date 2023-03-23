Удается ли РФ перекрывать потери на фронте скрытой мобилизацией (ВИДЕО)

За весь период мобилизации в России зарегистрировано 536 дел о самовольном уходе из воинской части, неисполнении приказов и дезертирстве. Таких случаев становится все больше, а неполный март уже стал рекордным. Самое распространенное обвинение – самопроизвольное оставление части. Многие военные – более трети известных приговоров по статье о самоволке – получают условные сроки. Это позволяет снова отправить их на фронт. И мобилизация в России тоже продолжается, а для вручения повесток используют самые разные поводы, пишут "Комментарии".



Ежемесячно в РФ забирают в армию около 20 тыс. человек

Россия продолжает скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мерам. Ежемесячно в стране-агрессоре забирают в армию около 20 тыс. человек, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины. При этом моральное состояние самих россиян на низком уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты разговоров российских военных. Россия несет огромные потери на поле боя и их нужно срочно восполнить.

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“Учитывая проблемы, которые были осенью, российские военкоматы пытаются сделать серьезную подготовительную работу и рассылают повестки для проверки, и попутно пытаются завербовать их добровольцами, контарктчиками. Есть данные, что есть конкретные планы, что весной необходимо набрать не одну сотню добровольцев. Если эта история не получится, а скорее всего она не получится, поскольку все желающие пойти добровольцами, они уже ушли. Тогда уже начнется новая полноценная волна мобилизации”, — отметил заместитель главного редактора российского издания “Верстка” Алексей Левченко.

Российских военнообязанных к военкоматам зазывают под разными предлогами. В Карелии предлагают прийти к концу марта и уточнить данные. Повестки в Тюмени и Алтайском крае раздают с указанием явиться на проверочное собрание. При том, что собрание объявляется только указом президента, но такой указ до сих пор не был обнародован. Массово получают повестки и в Оренбурге. В военкоматах говорят якобы из-за ошибок, обнаруженных во время проведения мобилизации осенью 2022 года. Теперь нужно актуализировать электронную базу данных. Эксперты уверяют, единственный способ не попасть под мобилизацию, вообще не иметь дела с военкоматами и не брать в руки повестку.

“Просто отказываться, просто уезжать. Есть много путей этого не делать. Опять же вы видите, что никакого дела не открыто, никто не посажен в тюрьму за уклонение не потому, что никто не уклоняется, все уклоняются”, — подчеркнул директор отделения Free Russia Foundftion на Южном Кавказе.

Ведь если повестка находит своего адресата, сопротивляться становится сложнее. Между тем, в сети появилось видео с кладбища во Владивостоке, где образовалась пробка из катафалков с телами погибших на войне. Женщина за кадром говорит, что еще в декабре там ни одной могилы не было.

“Копают новые могилы, здесь от места не хватило и они сейчас здесь теперь хоронят. Молодые ребята погибли непонятно за что. Подвозят один за другим… Ужас! Катафалки в очереди стоят просто”, — по словам женщины.

Эксперты уверены, нынешняя скрытая мобилизация – это только начало.

“Сейчас новым сценарием новой волны мобилизации является конец мая начало июня – это конец весеннего призыва в армию. Поскольку мы знаем, что военкоматы с трудом справляются и с призывом, и с мобилизацией, поэтому они сначала проведут призыв, а попутно попытаются призвать контрактников. Если с ними не сложится или сложится плохо, то будет частичная мобилизация. О полной мобилизации, конечно, речь не идет”, — объяснил заместитель главного редактора российского издания “Верстка”.









Как писали "Комментарии", на временно оккупированной территории Украины российские кафиры продолжают принудительные мобилизационные меры.



Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что стало известно главное задание будущей мобилизации в России: почти год берегли от мобилизации свои элиты, но доходят уже и до них.

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