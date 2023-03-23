Удается ли РФ перекрывать потери на фронте скрытой мобилизацией (ВИДЕО)

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Моесеенко Валентина
За весь период мобилизации в России зарегистрировано 536 дел о самовольном уходе из воинской части, неисполнении приказов и дезертирстве. Таких случаев становится все больше, а неполный март уже стал рекордным. Самое распространенное обвинение – самопроизвольное оставление части. Многие военные – более трети известных приговоров по статье о самоволке – получают условные сроки. Это позволяет снова отправить их на фронт. И мобилизация в России тоже продолжается, а для вручения повесток используют самые разные поводы, пишут "Комментарии".
Ежемесячно в РФ забирают в армию около 20 тыс. человек
Россия продолжает скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мерам. Ежемесячно в стране-агрессоре забирают в армию около 20 тыс. человек, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины. При этом моральное состояние самих россиян на низком уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты разговоров российских военных. Россия несет огромные потери на поле боя и их нужно срочно восполнить.
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Российских военнообязанных к военкоматам зазывают под разными предлогами. В Карелии предлагают прийти к концу марта и уточнить данные. Повестки в Тюмени и Алтайском крае раздают с указанием явиться на проверочное собрание. При том, что собрание объявляется только указом президента, но такой указ до сих пор не был обнародован. Массово получают повестки и в Оренбурге. В военкоматах говорят якобы из-за ошибок, обнаруженных во время проведения мобилизации осенью 2022 года. Теперь нужно актуализировать электронную базу данных. Эксперты уверяют, единственный способ не попасть под мобилизацию, вообще не иметь дела с военкоматами и не брать в руки повестку.
Ведь если повестка находит своего адресата, сопротивляться становится сложнее. Между тем, в сети появилось видео с кладбища во Владивостоке, где образовалась пробка из катафалков с телами погибших на войне. Женщина за кадром говорит, что еще в декабре там ни одной могилы не было.
Эксперты уверены, нынешняя скрытая мобилизация – это только начало.
Как писали "Комментарии", на временно оккупированной территории Украины российские кафиры продолжают принудительные мобилизационные меры.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что стало известно главное задание будущей мобилизации в России: почти год берегли от мобилизации свои элиты, но доходят уже и до них.
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