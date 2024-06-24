"Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал": Кротевич подал заявление в ГБР на генерала ВСУ

Начальник штаба "Азова" майор Богдан Кротевич рассказал, что написал заявление в ГБР, в котором призвал расследовать действия одного украинского генерала. По словам военного, этот генерал мог убить больше украинских солдат, чем любой российский генерал.



Майор Богдан Кротевич. Фото из открытых источников

Богдан Кротевич рассказал, что ходил по кабинетам, общался со всеми с кем мог и давал показания по разным делам, которые, по его словам, можно классифицировать как "военные преступления". Однако из-за отсутствия реакции, начальник штаба "Азова" решил обратиться к ГБР.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", — пишет Кротевич в Telegram.

Майор подчеркнул, что над меньшими звеньями армии проходят расследования, однако на генералов, которые теряют тысячи солдат, не заводят дела.

"Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", — указывает украинский военный.

Кротевич не указал имя генерала, на которого он подал заявление в ГБР, однако отметил, что через письмо в правоохранительные органы, его могут наказать, или даже посадить. Поэтому добавил, что понимает последствия возможной мести и подчеркнул, что это его личное решение, не касающееся подразделения.

"Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих командиров, которые не теряют позиции, однако против себя он служебных расследований не инициирует", — пишет Кротевич.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны выяснили, что Кротевич, вероятно, имел в виду генерала Юрия Содоля.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные подвергли критике награждение мэра Одессы, которому украинский генерал вручил нагрудный знак "За службу и доблесть".

Также "Комментарии" писали о военном, который объяснил, что не столько с подготовкой украинских солдат за границей.