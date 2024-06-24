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Главная Новости Общество Война с Россией "Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал": Кротевич подал заявление в ГБР на генерала ВСУ
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"Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал": Кротевич подал заявление в ГБР на генерала ВСУ

Украинский военный обратился в ГБР и написал заявление на генерала, которого не судят за потерю областей и тысячи солдат в войне.

24 июня 2024, 09:05 comments4085
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Slava Kot
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Начальник штаба "Азова" майор Богдан Кротевич рассказал, что написал заявление в ГБР, в котором призвал расследовать действия одного украинского генерала. По словам военного, этот генерал мог убить больше украинских солдат, чем любой российский генерал.

"Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал": Кротевич подал заявление в ГБР на генерала ВСУ

Майор Богдан Кротевич. Фото из открытых источников

Богдан Кротевич рассказал, что ходил по кабинетам, общался со всеми с кем мог и давал показания по разным делам, которые, по его словам, можно классифицировать как "военные преступления". Однако из-за отсутствия реакции, начальник штаба "Азова" решил обратиться к ГБР.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", — пишет Кротевич в Telegram.

Майор подчеркнул, что над меньшими звеньями армии проходят расследования, однако на генералов, которые теряют тысячи солдат, не заводят дела.

"Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат", — указывает украинский военный.

Кротевич не указал имя генерала, на которого он подал заявление в ГБР, однако отметил, что через письмо в правоохранительные органы, его могут наказать, или даже посадить. Поэтому добавил, что понимает последствия возможной мести и подчеркнул, что это его личное решение, не касающееся подразделения.

"Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих командиров, которые не теряют позиции, однако против себя он служебных расследований не инициирует", — пишет Кротевич.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны выяснили, что Кротевич, вероятно, имел в виду генерала Юрия Содоля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные подвергли критике награждение мэра Одессы, которому украинский генерал вручил нагрудный знак "За службу и доблесть".

Также "Комментарии" писали о военном, который объяснил, что не столько с подготовкой украинских солдат за границей.



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Источник: https://t.me/ein_fruhling_2/378
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Обсуждения

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ОМ

24 июня 2024, 17:08

Треба хлопці 21-30 років армії, а не передпенсія! Звісно, зараз це одні сцікуни, а не хлопці...

Іванович

24 июня 2024, 12:34

Прізвище генерала - в петицію на збір підписів!

Григорій

24 июня 2024, 11:45

А чому СБУ ним нє займеця,чі на генералів нема управи?Як вони керують так ми побєждаєм,винен завжди солдат.

Имя

24 июня 2024, 10:14

Я не знаю кто там виноват. Я лишь наблюдатель. И я вижу три такие главные проблемы Украины в войне: 1) Я думаю, что украинская армия самая старая армия за всё время войн на планете - это упрёк к ТЦК, которые набирают старых мужчин в армию. Самые эффективные солдаты могут быть - 20-27 лет. Все кто старше - это уже не солдаты, они неповоротливые, с болячками, вялые. От этого никаких продвижений нет особо на фронте. 2) Военнообязанные (те, кто давали присягу) обязаны восстановить нашу территориальную целостность, но за 10 лет этого не сделали и никто, кроме них этого не сделает, а вместо этого я вижу только - "нам нужны дроны", а мне кажется, что дронами ничего не освободишь. Поэтому нужно менять тактику ведения деоккупации наших территорий. 3) Патрули на улицах и доставка людей в ТЦК вызывают только ненависть к государству, к полиции, в ТЦК и подход к этому нужно срочно менять. Потому что складывается впечатление, что власть может хоть 10 миллионов мужчин вот так насильно загнать в армию, а всё равно ничего не изменится, никакие города не деоккупируем с таким подходом.


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