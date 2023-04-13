У Зеленского жестко высказались об усилении сотрудничества Венгрии и России

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Кравцев Сергей
Энергетические соглашения между Венгрией и Россией являются одним из источников финансирования российской войны против Украины, Европейскому Союзу следует заблокировать их. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.
Офис президента. Фото: Украинская правда
Советник главы государства отметил, что подобные договоренности, как те что заключила с Россией Венгрия, фактически спонсируют российскую агрессию и военные преступления россиян.
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Советник украинского президента призвал руководство Европейского Союза "оказать все возможное давление" на Будапешт, чтобы Россия не получила от Венгрии деньги за энергоносители.
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