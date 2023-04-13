У Зеленского жестко высказались об усилении сотрудничества Венгрии и России

Энергетические соглашения между Венгрией и Россией являются одним из источников финансирования российской войны против Украины, Европейскому Союзу следует заблокировать их. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы государства отметил, что подобные договоренности, как те что заключила с Россией Венгрия, фактически спонсируют российскую агрессию и военные преступления россиян.

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"Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату – венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", – подчеркнул Устенко.

Советник украинского президента призвал руководство Европейского Союза "оказать все возможное давление" на Будапешт, чтобы Россия не получила от Венгрии деньги за энергоносители.

"Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно", – считает Олег Устенко.

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