У Зеленского заявили о появлении Альянса Зла

В Офисе президента в очередной раз отметили важность финансовой поддержки Украины со стороны США и других западных союзников, а в отношении России и ее союзников применили новое определение — Альянс Зла. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Михаил Подоляк

"Поддержка Украины сегодня – это рациональные и оправданные расходы, которые намного меньше, чем суммы, которые придется тратить завтра, когда Альянс Зла полностью окрепнет и осознает, что он безнаказан, доминантен, безграничный", — написал в своем телеграмм-канале Михаил Подоляк. — Сегодня мы имеем одну цену за право жить в предполагаемом мире. Завтра цена и последствия многократно возрастут".

По мнению Михаила Подоляка, если Россию и ее союзников не остановить, в мире воцарится альтернатива, которую предлагает этот союз. Эта альтернатива предполагает "мир, в котором правит первородное зло, демонстративное насилие, массовое убийство".

— Альтернатива от России – это хаос и произвол. Это нужно остановить здесь и сейчас, пока зло не разрослось до гигантских масштабов, – отмечает Михаил Подоляк.

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