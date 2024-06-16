У Зеленского заявили, что не против мирных переговоров с Россией: какие условия

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не против мирных переговоров с представителями России для окончания войны. По его словам, мирные переговоры могут состояться на втором мирном саммите.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников
В первый день Саммита мира в Швейцарии Андрей Ермак выступил перед журналистами и заявил, что Украина не исключает мирных переговоров с Россией. По его словам, на Саммите мира будут обсуждены некоторые предложения на основе формулы мира, которые могут попасть в документ, что впоследствии будет направлен представителям России.
Ермак указывает, что такой документ будет иметь несколько основных требований для окончания войны в Украине.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина открыта к предложениям каждой страны, однако они должны основываться на основных принципах формулы мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин объявил свои условия для окончания войны в Украине. По словам Путина, Украина должна стать внеблоковым государством без возможности вступать в НАТО и вывести войска из пяти областей, которые частично или полностью оккупированы Россией. Такое "мирное предложение" главы Кремля прокомментировали союзники Украины.
Также "Комментарии" писали о Китае, который предложил собственный мирный план и перетягивает на свою сторону другие страны. СМИ узнали, сколько стран присоединилось к китайской мирной инициативе, призывающей рассмотреть все мирные планы и присоединение России к участию в мирных саммитах.
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