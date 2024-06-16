У Зеленского заявили, что не против мирных переговоров с Россией: какие условия

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не против мирных переговоров с представителями России для окончания войны. По его словам, мирные переговоры могут состояться на втором мирном саммите.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

В первый день Саммита мира в Швейцарии Андрей Ермак выступил перед журналистами и заявил, что Украина не исключает мирных переговоров с Россией. По его словам, на Саммите мира будут обсуждены некоторые предложения на основе формулы мира, которые могут попасть в документ, что впоследствии будет направлен представителям России.

Ермак указывает, что такой документ будет иметь несколько основных требований для окончания войны в Украине.

"Никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью. Мы ищем возможность представить этот план представителю РФ. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите", – сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина открыта к предложениям каждой страны, однако они должны основываться на основных принципах формулы мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин объявил свои условия для окончания войны в Украине. По словам Путина, Украина должна стать внеблоковым государством без возможности вступать в НАТО и вывести войска из пяти областей, которые частично или полностью оккупированы Россией. Такое "мирное предложение" главы Кремля прокомментировали союзники Украины.

Также "Комментарии" писали о Китае, который предложил собственный мирный план и перетягивает на свою сторону другие страны. СМИ узнали, сколько стран присоединилось к китайской мирной инициативе, призывающей рассмотреть все мирные планы и присоединение России к участию в мирных саммитах.