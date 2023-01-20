У Зеленского высмеяли Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве

На Банковой высмеяли руководство России из-за размещения комплексов ПВО на крышах зданий в Москве. Кремлю упрекнули нарушением международного права, в котором Москва часто публично обвиняет Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?", – написал Михаил Подоляк.

При этом он призвал российского диктатора Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова объяснить концепцию так называемой "трехдневной спецоперации" и доказать, что "все идет по плану".

Напомним, вчера в сетях появились кадры из Москвы, на которых заметно, как ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крышах админзданий, в том числе Минобороны РФ.

Кроме того, одну из установок заметили в 10 км от резиденции Путина вблизи Москвы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает сильных решений от встречи в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня. Акцент сейчас делается на танках. И Зеленский четко дал понять, что во многом тут дело зависит от решения Германии, которая с ним непозволительно долго тянет. О чём говорит "танковая битва" вокруг поставок этих машин в Украину? Почему ФРГ так себя ведет? Каковы перспективы массового снабжения ВСУ всем необходимым в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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