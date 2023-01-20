У Зеленского высмеяли Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве

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Кравцев Сергей
На Банковой высмеяли руководство России из-за размещения комплексов ПВО на крышах зданий в Москве. Кремлю упрекнули нарушением международного права, в котором Москва часто публично обвиняет Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Путин и Лавров. Фото: из открытых источников
При этом он призвал российского диктатора Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова объяснить концепцию так называемой "трехдневной спецоперации" и доказать, что "все идет по плану".
Напомним, вчера в сетях появились кадры из Москвы, на которых заметно, как ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крышах админзданий, в том числе Минобороны РФ.
Кроме того, одну из установок заметили в 10 км от резиденции Путина вблизи Москвы.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает сильных решений от встречи в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня. Акцент сейчас делается на танках. И Зеленский четко дал понять, что во многом тут дело зависит от решения Германии, которая с ним непозволительно долго тянет. О чём говорит "танковая битва" вокруг поставок этих машин в Украину? Почему ФРГ так себя ведет? Каковы перспективы массового снабжения ВСУ всем необходимым в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 15:32
У православному світі сектанату однакова поведінка. Одні корумповані геройськи гинуть впавши на дитсадок, коли низько летіли ховаючись за цивільними будівлями від ракет. Коли вони повертались стомлені від великих державних справ, зовсім не з вечірки якогось авторитета в компанії легких красунь. Інші великоправославні завжди вчились у малоправославних ганебним діям.