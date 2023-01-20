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У Зеленского высмеяли Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве

Михаил Подоляк напомнил Путину и Лаврову, что те безосновательно обвиняют Украину, а сами дают команду размещать ПВО на крышах домов в Москве

сегодня, 14:35
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Автор:

Кравцев Сергей

На Банковой высмеяли руководство России из-за размещения комплексов ПВО на крышах зданий в Москве. Кремлю упрекнули нарушением международного права, в котором Москва часто публично обвиняет Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

У Зеленского высмеяли Путина и Лаврова из-за размещения ПВО на крышах домов в Москве

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

"Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?", – написал Михаил Подоляк.

При этом он призвал российского диктатора Владимира Путина и его спикера Дмитрия Пескова объяснить концепцию так называемой "трехдневной спецоперации" и доказать, что "все идет по плану".

Напомним, вчера в сетях появились кадры из Москвы, на которых заметно, как ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крышах админзданий, в том числе Минобороны РФ.

Кроме того, одну из установок заметили в 10 км от резиденции Путина вблизи Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский снова просит Берлин перестать блокировать передачу танков.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает сильных решений от встречи в формате "Рамштайн", которая состоится сегодня. Акцент сейчас делается на танках. И Зеленский четко дал понять, что во многом тут дело зависит от решения Германии, которая с ним непозволительно долго тянет. О чём говорит "танковая битва" вокруг поставок этих машин в Украину? Почему ФРГ так себя ведет? Каковы перспективы массового снабжения ВСУ всем необходимым в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1616397274510245888
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:32

У православному світі сектанату однакова поведінка. Одні корумповані геройськи гинуть впавши на дитсадок, коли низько летіли ховаючись за цивільними будівлями від ракет. Коли вони повертались стомлені від великих державних справ, зовсім не з вечірки якогось авторитета в компанії легких красунь. Інші великоправославні завжди вчились у малоправославних ганебним діям.

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