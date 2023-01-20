У резиденции Путина под Москвой уже установили комплексы ПВО

У резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой замечен комплекс противовоздушной обороны. Ранее систему ПВО установили на крыше здания военного ведомства РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Сирена".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сообщается, что видео было снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.

Установка была выявлена из-за громкого звука. По предположения, это "Панцирь С1".

Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве, в том числе на крыше здания военного ведомства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – руководитель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", близкий к российскому диктатору Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике Кремль из-за того, что администрация не заблокировала YouTube в РФ. Почему Пригожину, который периодически критикует высшее военное руководство РФ, столько позволяется? О чем это говорит – к чему в итоге может привести? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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