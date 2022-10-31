У Зеленского упрекнули партнеров: с чем до сих пор тянут союзники

Весь мир наблюдает за массовыми разрушениями в Украине и при этом продолжает откладывать передачу Украине систем ПВО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на его Twitter.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, замораживание целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать переговорные предложения России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО…", — отметил Подоляк.

Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении 30 октября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из зерновой сделки, заявил, что РФ ставит мир на грань продовольственного кризиса и является единственным виновником того, что продукты питания сейчас будут дорожать. По данным Мининфраструктуры Украины, страна-агрессор фактически заблокировала движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из нашей страны, либо следуют за ним. Между тем, появились данные, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "черноморской инициативы". Специально для "Комментариев" эксперты проанализировали ситуацию вокруг зерновой сделки.

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