logo

BTC/USD

20743.75

ETH/USD

1619.36

LTC/USD

55.85

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского упрекнули партнеров: с чем до сих пор тянут союзники
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского упрекнули партнеров: с чем до сих пор тянут союзники

В Офисе президента упрекнули партнеров в откладывании передачи Украине систем ПВО

сегодня, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Весь мир наблюдает за массовыми разрушениями в Украине и при этом продолжает откладывать передачу Украине систем ПВО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на его Twitter.

У Зеленского упрекнули партнеров: с чем до сих пор тянут союзники

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, замораживание целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать переговорные предложения России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО…", — отметил Подоляк.

Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Россия, продолжая разговоры о "грязной бомбе" – способен ли Запад на превентивный удар.

Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении 30 октября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из зерновой сделки, заявил, что РФ ставит мир на грань продовольственного кризиса и является единственным виновником того, что продукты питания сейчас будут дорожать. По данным Мининфраструктуры Украины, страна-агрессор фактически заблокировала движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из нашей страны, либо следуют за ним. Между тем, появились данные, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "черноморской инициативы". Специально для "Комментариев" эксперты проанализировали ситуацию вокруг зерновой сделки.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1586985940265975808?s=20&t=7AAbdYgyUPUXL3pi718jmw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!