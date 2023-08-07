У Зеленского резко ответили на очередное абсурдное заявление Кремля

Правда состоит в том, что не существует никаких территорий Украины, которые якобы занесены в Конституцию РФ. Есть только временно оккупированные страной-агрессором территории, которые будут возвращены под контроль Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter, реагируя на слова пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия хочет получить 4 области Украины, а также Крым.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые "претендует Россия", нет... Есть только временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия. Территории будут освобождены", — написал Михаил Подоляк.

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Он уточнил, то, что российские власти рассказывают о "Конституции России" ни о чем не говорит, потому как она не имеет никакого отношения к давно принятым и поддержанным всем мировым сообществом устойчивым юридическим документам. Поэтому содержание так называемой "Конституции России" не может приниматься во внимание.

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