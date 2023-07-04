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У Зеленского резко отреагировали на утреннюю атаку дронами по России

Представитель украинской власти ответил на российские обвинения в терроризме.

сегодня, 14:17
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил на обвинения МИД России, где заявили, что утренние атаки в Московской области произошли якобы из-за террористических действий Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

У Зеленского резко отреагировали на утреннюю атаку дронами по России

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников


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Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину указав, что атака беспилотников по России это "очередной акт терроризма со стороны Киева". Подобное мнение высказал и мэр Москвы Собянин.

Представитель Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на обвинения МИД РФ, отметив, что Россия должна осознать свои преступные поступки в Украине прежде всего. Советник главы ОП указывает, что Россия 16 месяцев наносит удары разными типами ракет по жилым кварталам, в частности недавно ударила по переполненной пиццерии в Краматорске.

Среди других террористических атак Подоляк называет артиллерийское уничтожение Бахмута, подрыв дамбы на Каховской ГЭС, а также демонстративные убийства гражданских граждан Украины, в частности женщин, детей и пожилых людей.

"Терроризм – главный атрибут современной России. И вскоре страна под названием "РФ" получит этот статус де-юре", — заявил Михаил Подоляк и добавил, что в современной информационной эре преступления Россия стали слишком очевидны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова и мэр Москвы отреагировали на новую атаку беспилотников по России.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал условие для победного завершения войны. Тогда как секретарь СНБО Алексей Данилов известил задачу номер один на сегодняшнем этапе контрнаступления ВСУ.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1676160297067741184
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