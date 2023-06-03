logo

BTC/USD

27163.28

ETH/USD

1902.77

LTC/USD

96.69

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского резко отреагировали на "мирный план" Индонезии
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского резко отреагировали на "мирный план" Индонезии

Михаил Подоляк заявил, что Украине снова предлагают мирный план "друзей страны Ленина/Достоевского"

сегодня, 15:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

"Мирный план", предложенный Индонезией, в Офисе президента назвали абсурдным и таким, что сыграет лишь на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-агрессор выведет свои войска. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского резко отреагировали на "мирный план" Индонезии

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И снова этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции", — возмутился Михаил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, власти Индонезии предложили немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого соприкосновения в Украине, а также "референдум" – чтобы остановить полномасштабную войну. Такое предложение Индонезии озвучил министр обороны Прабово Субианто. В МИД Украины поблагодарили за внимание к Украине, но отбросили такие предложение, отметив, что о мирных переговорах можно будет говорить только, когда российские войска покинут всю территорию Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — что ждет Украина от НАТО – сможет ли Альянс предоставить нам гарантии безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает активно терроризировать Украину с воздуха. После многочисленных атак ракетами и дронами в мае, первую летнюю ночь страна-агрессор также сделала ужасной, убив в Киеве мирных граждан, включая детей. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждает, что подобные атаки в ближайшее время не прекратятся. А президент Украины Владимир Зеленский акцентирует, что лишь коалиции Patriot и современных истребителей для укрепления нашей страны положат конец ракетному террору РФ и ускорят приход справедливого мира. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" особенности воздушной войны последнего времени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1664936257959473153?t=6TrlisU6FDalAIy79wm0Wg&s=35
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!