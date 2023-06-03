У Зеленского резко отреагировали на "мирный план" Индонезии

"Мирный план", предложенный Индонезией, в Офисе президента назвали абсурдным и таким, что сыграет лишь на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-агрессор выведет свои войска. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И снова этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции", — возмутился Михаил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, власти Индонезии предложили немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого соприкосновения в Украине, а также "референдум" – чтобы остановить полномасштабную войну. Такое предложение Индонезии озвучил министр обороны Прабово Субианто. В МИД Украины поблагодарили за внимание к Украине, но отбросили такие предложение, отметив, что о мирных переговорах можно будет говорить только, когда российские войска покинут всю территорию Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — что ждет Украина от НАТО – сможет ли Альянс предоставить нам гарантии безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает активно терроризировать Украину с воздуха. После многочисленных атак ракетами и дронами в мае, первую летнюю ночь страна-агрессор также сделала ужасной, убив в Киеве мирных граждан, включая детей. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предупреждает, что подобные атаки в ближайшее время не прекратятся. А президент Украины Владимир Зеленский акцентирует, что лишь коалиции Patriot и современных истребителей для укрепления нашей страны положат конец ракетному террору РФ и ускорят приход справедливого мира. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" особенности воздушной войны последнего времени.



