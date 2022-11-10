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У Зеленского рассказали, почему Россия так хочет заморозить войну в Украине

В Офисе президента считают, что Россия хочет заморозить войну из-за истощения армии

сегодня, 16:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Действия России более, чем прогнозируемы. Сейчас Кремль пытается любым способом добиться того, чтобы война в Украине была заморожена, но не завершена. Поэтому и звучат призывы к переговорам. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

У Зеленского рассказали, почему Россия так хочет заморозить войну в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, для тех, кто не понимает, почему Кремль так выпрашивает переговоры, все очень просто – российская армия в Украине истощена, российские генералы умоляют о том, что военным дали передышку. При этом в Москве пытаются удержать под контролем хотя бы какие-то земли. В такой ситуации России нужно замораживание конфликта, когда российское руководство не будет выглядеть, как полные "лузеры".

Михаил Подоляк заверил, что Украина не согласиться на те условия, которые выдвигают в Москве и продолжит и дальше освобождать украинские территории. 

Стоит отметить, ранее Михаил Подоляк отметил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой, но только в том случае, если эти переговоры будут проходить на условиях Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин вечером в среду, 9 ноября, заявил, что принято "непростое решение" об отводе группировки на левый берег Днепра. Однако в Офисе президента Украины отметили, что пока не видно признаков, будто захватчики оставляют Херсон без боя. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит и почему, а также, как важно далее действовать высшему военно-политическому руководству Украины и ВСУ.

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1590685445150900225
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