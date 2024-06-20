У Зеленского рассказали о подготовке ко второму Саммиту мира

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина начала подготовку ко второму Саммиту мира. По словам Ермака, Россия уже пытается сорвать следующий мирный саммит.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото с открытых источников
Андрей Ермак рассказал о подготовке к следующему Саммиту мира и поддержке Украины как на Западе, так и на Глобальном Юге.
Ермак считает, что России не удастся одержать победу и Кремль примет мир на основе международного права.
Напомним, что первый Саммит мира состоялся 15-16 июня в Швейцарии. В нем приняло участие более 100 стран и организаций из которых более 80 подписали совместное коммюнике по итогам мирного саммита.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия, приехавшая на Саммит мира, но отказавшаяся подписать совместное заявление, объяснила, почему приняла такое решение. В МИДе Индии заявили, что на таких мероприятиях должна присутствовать Россия. Армения, которая также не подписала коммюнике Саммита мира, указала причиной давление на страну.
Также "Комментарии" писали о двух странах, которые отозвали свои подписи из совместного заявления по итогам Саммита мира в Швейцарии. Обе страны не объясняли, почему изменили позицию относительно мирного саммита.
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