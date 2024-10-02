У Зеленского рассказали, что Украине хотят навязать «мягкую капитуляцию»

Довольно популярной в последнее время есть идея о заморозке войны. Вот только нужно понимать, что при реализации этой идеи оккупированные территории Украины останутся под контролем России, что станет для украинского государства "мягкой капитуляцией". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник считает, что при таком сценарии Кремль будет считать себя победительницей в войне. В итоге путинский режим только укрепится. Он сможет еще больше навязать россиянам мысль, что было сделано все верно, когда Путин принял решение начать полномасштабное вторжения в Украину. При этом Москва возьмет лишь передышку на некоторое время, чтобы спустя какое-то время совершить решающий рывок, чтобы уничтожить Украину.

Кроме того, захватчики не прекратят терроризировать жителей захваченных территорий. Михаил Подоляк считает, что несправедливо оставлять безнаказанной государство, которое начало незаконную войну, в то же время наказывая пострадавшую Украину.

"Мы можем финализировать войну только при условии, если будем придерживаться положений международного права. Это означает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Россия должна быть наказана за сам факт агрессии и все преступления, которые были совершены", – высказался советник главы ОП.

Отметим, в этом же интервью Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда сумела навязать большинству граждан РФ нарратив о безысходности войны против Украины, которая подается, как война за будущее смой России, как империи. И, если российские оккупанты останутся на захваченных территориях, война точно не придет к своему логическому завершению. Она затянется на долгие годы.

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