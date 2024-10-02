В Москве заявили, что РФ должна подготовиться к длительной конфронтации с Соединенными Штатами. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков утверждает, что страна-агрессор полна решимости. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что война, которая длится в Украине уже больше 2,5 года, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, который считается ближайшим к развязыванию ядерной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США – во время так называемой "холодной войны".

Отмечается, что, согласно заявлениям официальных представителей РФ, сейчас конфликт приближается к опасной фазе.

Авторы материала отмечают, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев призывает партнеров снять ограничения и позволить ВСУ запускать западные ракеты большей дальности вглубь России, чтобы ограничить возможности оккупантов по нанесению опасных ударов. Рябков, который занимается контролем над вооружениями и отношениями с Вашингтоном, заявил, что у Москвы нет иллюзий относительно отношений, учитывая "двухпартийный антироссийский консенсус" в Соединенных Штатах".

В частности, Рябков заявил во вторник, что РФ "должна готовиться к долгосрочному противостоянию с этой страной".

"Мы готовы к этому во всех смыслах. Мы посылаем все сигналы предупреждения нашему противнику, чтобы он не недооценивал нашей решимости", – отметил заместитель Лаврова.

Reuters также отмечает, что российский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе предупредил Запад о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней будут нанесены удары обычными ракетами.

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