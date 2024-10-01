Будет еще больше мяса на войну против Украины: у Путина нашли решение как избежать мобилизации

Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий забирать на войну против Украины не только уже осужденных или находящихся под следствием, но и более 20 тысяч подсудимых. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Важные истории" со ссылкой на собеседников, близких к процессу.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на двух адвокатов, отмечает, что, хотя закон еще не подписал Путин, в российских СИЗО уже начали готовиться к тому, чтобы "сорвать с цепи" подсудимых. Их слова подтвердил собеседник издания в Минобороны, занятый вербовкой.

"Из примерно 60 тысяч подсудимых ожидается забрать 40%", — заявил он.

Сообщается, что из каждого СИЗО могут отправить на фронт порядка 100 подсудимых. В России работают 210 изоляторов, значит, на войну могут попасть более 20 тысяч человек. Следователей и оперативников будут премировать, если они убедят человека под следствием заключить контракт.

По словам источника, близкого к Генштабу, "решение отправлять на СВО подсудимых говорит о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как прежде".

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Также издание "Комментарии" сообщало – независимая социологическая служба Левада-Центр" в России опубликовала данные опроса, в ходе которого 46% населения страны-агрессора призналось в страхе мобилизации (это на 12% больше, чем в феврале 2024 года). Понимая политические риски для себя российский диктатор Владимир Путин отказывается соглашаться с тем, что нужно объявлять новую волну мобилизации. За несколько месяцев до "инаугурации" президента Владимира Путина в мае 2024 года представители Минобороны РФ настаивали на новом этапе мобилизации, но российский диктатор отклонил эту идею. Об этом пишет The Wall Street Journal.



