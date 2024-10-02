У Зеленского назвали вероятный сценарий, когда война затянется на долгие годы

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Кравцев Сергей
Российская пропаганда сумела навязать большинству граждан РФ нарратив о безысходности войны против Украины, которая подается, как война за будущее смой России, как империи. И, если российские оккупанты останутся на захваченных территориях, война точно не придет к своему логическому завершению. Она затянется на долгие годы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "24 канала" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник заявил, что цель врага читается очень просто. Он хочет уничтожать украинскую территорию, менять этнический состав населения и осуществлять массовые убийства украинских граждан.
При этом он отметил, что обстрелами территорий украинских областей, которые частично находятся под оккупацией, Россия доказывает, что считает их вражескими.
Рассуждая о том, как добиться мира, Михаил Подоляк отметил, что не стоит строить иллюзии относительно намерений России или возможности договориться со страной-агрессором.
По его словам, есть только один способ прекратить войну – "поставить справедливую точку сейчас". Необходимо принудить Кремль к тому, чтобы он понял – воевать против Украины будет слишком дорого и к победе РФ это не приведет.
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