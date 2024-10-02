У Зеленского назвали вероятный сценарий, когда война затянется на долгие годы

Российская пропаганда сумела навязать большинству граждан РФ нарратив о безысходности войны против Украины, которая подается, как война за будущее смой России, как империи. И, если российские оккупанты останутся на захваченных территориях, война точно не придет к своему логическому завершению. Она затянется на долгие годы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "24 канала" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник заявил, что цель врага читается очень просто. Он хочет уничтожать украинскую территорию, менять этнический состав населения и осуществлять массовые убийства украинских граждан.

"Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически являются украинскими", – подчеркнул Подоляк.

При этом он отметил, что обстрелами территорий украинских областей, которые частично находятся под оккупацией, Россия доказывает, что считает их вражескими.

"Если россияне останутся на этих территориях, то мы будем иметь продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина", – продолжил советник руководителя ОП.

Рассуждая о том, как добиться мира, Михаил Подоляк отметил, что не стоит строить иллюзии относительно намерений России или возможности договориться со страной-агрессором.

По его словам, есть только один способ прекратить войну – "поставить справедливую точку сейчас". Необходимо принудить Кремль к тому, чтобы он понял – воевать против Украины будет слишком дорого и к победе РФ это не приведет.

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