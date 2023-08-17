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У Зеленского рассказали, что изменится после псевдовыборов РФ в оккупации

Михаил Подоляк заявил, что Кремлю нужны так называемые выборы в оккупации, как очередная показуха для внутреннего потребителя

сегодня, 17:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Проведение россиянами любого так называемого "волеизъявления" на оккупированных территориях не будут нести никакого смысла и никаких последствий. Абсолютно ничего не изменится для всех, кто уважает международное право и законы. Так называемые "выборы" нужны путинскому режиму лишь только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Кремле. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского рассказали, что изменится после псевдовыборов РФ в оккупации

Россия готовится псевдовыборам

"Любые фиктивные инициативы России на временно оккупированных территориях, например псевдореферендумы или так называемые "выборы", выполняют лишь пропагандистскую задачу по созданию "альтернативной истории" и полностью лишены юридического или политического смысла", — сказал советник.


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По его словам, организация таких мероприятий не будет иметь никаких других последствий, кроме безусловного уголовного преследования их организаторов в Украине и других странах мира.

"Попытка аннексии территорий, на которых до сих пор продолжаются боевые действия, сама по себе является умышленным преступлением с особо отягчающими обстоятельствами. Все соучастники таких преступлений будут поименно установлены и должным образом наказаны", — подчеркнул Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России назначили “выборы” на оккупированных территориях Украины: названа дата.

Также издание "Комментарии" сообщало – на временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам. 




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1692163146243338521?t=hlZD3jU0jRaSKAMu-yI6iQ&s=35
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