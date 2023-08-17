У Зеленского рассказали, что изменится после псевдовыборов РФ в оккупации

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Кравцев Сергей
Проведение россиянами любого так называемого "волеизъявления" на оккупированных территориях не будут нести никакого смысла и никаких последствий. Абсолютно ничего не изменится для всех, кто уважает международное право и законы. Так называемые "выборы" нужны путинскому режиму лишь только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Кремле. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Россия готовится псевдовыборам
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По его словам, организация таких мероприятий не будет иметь никаких других последствий, кроме безусловного уголовного преследования их организаторов в Украине и других странах мира.
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Также издание "Комментарии" сообщало – на временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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