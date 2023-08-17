У Зеленского рассказали, что изменится после псевдовыборов РФ в оккупации

Проведение россиянами любого так называемого "волеизъявления" на оккупированных территориях не будут нести никакого смысла и никаких последствий. Абсолютно ничего не изменится для всех, кто уважает международное право и законы. Так называемые "выборы" нужны путинскому режиму лишь только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Кремле. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия готовится псевдовыборам

"Любые фиктивные инициативы России на временно оккупированных территориях, например псевдореферендумы или так называемые "выборы", выполняют лишь пропагандистскую задачу по созданию "альтернативной истории" и полностью лишены юридического или политического смысла", — сказал советник.

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По его словам, организация таких мероприятий не будет иметь никаких других последствий, кроме безусловного уголовного преследования их организаторов в Украине и других странах мира.

"Попытка аннексии территорий, на которых до сих пор продолжаются боевые действия, сама по себе является умышленным преступлением с особо отягчающими обстоятельствами. Все соучастники таких преступлений будут поименно установлены и должным образом наказаны", — подчеркнул Подоляк.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



