У Зеленского рассказали, будут ли сдавать Крым ради мира

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Моесеенко Валентина
Компромиссы по той или иной части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с Россией, заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишут "Комментарии".
не будут торговаться за Крым
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Кроме того, чиновник отметил, что сейчас точно не понятно, каким образом состоится деоккупация полуострова и как Крым вернется под контроль Киева, но это точно произойдет. По его словам, "дипломатический путь возвращения Крыма может дополнять военный".
Украина зависит от поставок западного оружия, поэтому следует прислушиваться к мнениям союзников. Пока они видят освобождение Крыма только после освобождения Донбасса. Рассматривается ряд вариантов деоккупации полуострова. Есть среди них до сих пор не обсуждаемые: это может быть исключительно дипломатический путь освобождения Крыма, исключительно военный, дипломатично-военный. Или вообще на определенный период в Крыму не будет российских и украинских войск, а будет международный протекторат.
Как писали "Комментарии", оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова. Российская администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Подобные "меры безопасности" со стороны рашистов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине начинают готовить кадры для Крыма, чтобы сразу после деоккупации навести порядок и установить законную украинскую власть.
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