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У Зеленского рассказали, будут ли сдавать Крым ради мира

Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы на переговорах с Россией и вопрос оккупированного Крыма ни в коем случае не будет выноситься отдельно

20 февраля 2023, 23:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Компромиссы по той или иной части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с Россией, заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишут "Комментарии".

У Зеленского рассказали, будут ли сдавать Крым ради мира

не будут торговаться за Крым


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"Украина не будет торговать ни одной частью своих территорий. Вспомните: в начале войны Украину пытались склонить к компромиссам. Остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорит Россия или ее сателлиты или так называемые пытающиеся посредники, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить.21.58 Ответ очень четкий – посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина будет их только освобождать", – заявил Жовква.

Кроме того, чиновник отметил, что сейчас точно не понятно, каким образом состоится деоккупация полуострова и как Крым вернется под контроль Киева, но это точно произойдет. По его словам, "дипломатический путь возвращения Крыма может дополнять военный".

Украина зависит от поставок западного оружия, поэтому следует прислушиваться к мнениям союзников. Пока они видят освобождение Крыма только после освобождения Донбасса. Рассматривается ряд вариантов деоккупации полуострова. Есть среди них до сих пор не обсуждаемые: это может быть исключительно дипломатический путь освобождения Крыма, исключительно военный, дипломатично-военный. Или вообще на определенный период в Крыму не будет российских и украинских войск, а будет международный протекторат.

Как писали "Комментарии", оккупационные власти Крыма готовятся к сдаче полуострова. Российская администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Подобные "меры безопасности" со стороны рашистов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине начинают готовить кадры для Крыма, чтобы сразу после деоккупации навести порядок и установить законную украинскую власть.

Читайте на портале "Комментарии" — удары по российским объектам в Крыму: почему США дают зеленый свет — к чему заставляют РФ.



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