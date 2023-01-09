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У Зеленского раскрыли стратегию россиян на Донбассе

Враг пытается забросать наши силы трупами, отметили в Офисе президента

сегодня, 16:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Если раньше российские оккупанты пытались что-то выдумывать, чтобы продвинуться вперед и захватить новые территории в Украине, то теперь, как показывают бои на Донбассе, россияне просто пытаются забросать ВСУ трупами своих сослуживцев. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

У Зеленского раскрыли стратегию россиян на Донбассе

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, российским войскам поставлена четкая задача – добиться хотя бы какой-то победы на Донбассе, чтобы у рядовых россиян не было вопросов – зачем нужна мобилизация и какие задачи так называемой "спецоперации" в Украине. Вот поэтому русские и не жалеют своих солдат. 

"Но у них (Ред. – россиян) не получается – подвиг наших воинов титанический. Соледар, Бахмут и восток сейчас держатся. А тела российских зэков замерзают в полях", — написал Андрей Ермак.

Отметим, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский лично побывал на передовых позициях наших защитников на Донбассе. Командующие рассказал, что бравые заявления российских военкоров и блогеров о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности. И Соледар, и Бахмут остаются под украинским флагом.                                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на новые поставки вооружения в Украину. Главный рупор Кремля Дмитрий Песков утверждает, что это не поможет Украине переломить ситуацию на фронте.              

Также издание "Комментарии" сообщало — у Зеленского объяснили, почему россиянам из Крыма нужно бежать уже сейчас.




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