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У Зеленского объяснили, почему россиянам из Крыма нужно бежать уже сейчас

Михаил Подоляк подтвердил, что освобождение Крыма - это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только полуостров перейдет под полный огневой контроль Украины

сегодня, 07:50 comments1257
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Автор:

Кравцев Сергей

То, что Крым будет освобожден от России – ни у кого не вызывает сомнения. Это произойдет, как только полуостров окажется в зоне поражения украинской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили, почему россиянам из Крыма нужно бежать уже сейчас

Крым. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что россияне уже понимают обреченность ситуации с Крымом. Все очень плохо будет для россиян в Крыму, как только ВСУ деоккупируют Луганскую, Донецкую или Запорожскую области. Тогда полуостров окажется под полным огневым контролем украинских защитников.

"Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они же будут понимать, что надо бежать", — отметил Подоляк.

Что касается какого-то компромиссного варианта, когда в обмен на мир Украина может отказаться от освобождения каких-то своих территорий, то Михаил Подоляк считает, что это исключено. Если это произойдет, уверен Подоляк. То нужно быть готовыми к тому, что украинцам спустя 3-5 лет придется вновь заплатить высокую цену на свой суверенитет и свою свободу. Украинским детям, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, придется вновь страдать, потому что Россия не откажется от своих имперских планов и амбиций. 

"Поэтому мы сегодня подписали такой "контракт" — или мы сегодня доходим до конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, или мы должны искать себе другое место в жизни, потому что тогда Украины не будет", — резюмировал советник главы ОП.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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