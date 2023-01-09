У Зеленского объяснили, почему россиянам из Крыма нужно бежать уже сейчас

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Кравцев Сергей
То, что Крым будет освобожден от России – ни у кого не вызывает сомнения. Это произойдет, как только полуостров окажется в зоне поражения украинской армии. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Крым. Фото из открытых источников
Советник главы ОП отметил, что россияне уже понимают обреченность ситуации с Крымом. Все очень плохо будет для россиян в Крыму, как только ВСУ деоккупируют Луганскую, Донецкую или Запорожскую области. Тогда полуостров окажется под полным огневым контролем украинских защитников.
Что касается какого-то компромиссного варианта, когда в обмен на мир Украина может отказаться от освобождения каких-то своих территорий, то Михаил Подоляк считает, что это исключено. Если это произойдет, уверен Подоляк. То нужно быть готовыми к тому, что украинцам спустя 3-5 лет придется вновь заплатить высокую цену на свой суверенитет и свою свободу. Украинским детям, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, придется вновь страдать, потому что Россия не откажется от своих имперских планов и амбиций.
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