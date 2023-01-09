Россия снова пошла на штурм Соледара: подробности от командования ВСУ

Бравые месседжи российских военкоров и блогеров о якобы захвате Соледара не соответствуют действительности. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center в Телеграмм.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Александр Сырский подтвердил информацию о том, что российские захватчики снова массированно пытались прорвать оборону ВСУ, чтобы зайти в Соледар. Противник атаковал сразу по разным направлениям и бросил на штурм наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Но благодаря мужеству и профессионализму украинских защитников бой закончился для россиян провалом. Противник понес большие потери и был вынужден отступить. Понимая обреченность ситуации противнику только и оставалось что распространять сообщения о захвате Соледара чего, конечно же, не произошло. Украинские воины продолжают стоять на своих позициях, отбивая атаки россиян.

Стоит отметить, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил украинские позиции возле Бахмута и Соледара Донецкой области, и что туда отправят дополнительные подразделения.

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Ранее "Комментарии" писали — пока в России строят мифические планы по разделу Украины по корейскому сценарию, союзники передают нам всё больше вооружений, готовя очередные приятные сюрпризы. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов – есть ли на данный момент у России реальные союзники, а также, что для РФ будет означать крах путинского режима.





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