Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк "отрицает" возвращение ЧВК "Вагнер" на Бахмутское направление. Об этом сообщают "Комментарии".

Подоляк

По мнению Подоляка, после смерти Пригожина и Уткина говорить о существовании ЧВК "Вагнер" не стоит — теперь это бывшие боевики, работающие на Минобороны РФ.

"Никакой ЧВК "Вагнер" больше не существует, — пишет Подоляк. — Она закончилась вместе с ликвидацией Пригожина и Уткина, рейдерством структуры группой Шойгу-Герасимова и зачисткой руководящего состава организации. Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, подавшиеся кто куда: в Африку, гражданско-уголовную жизнь регионов России – либо подписавшие контракт с МО РФ и согласившиеся сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении".

По мнению Подоляка, их возвращение рассчитано больше на "медийный эффект" с целью "перекрыть новости" об освобождении Клещеевки и Андреевки Силами обороны Украины и уничтожении здесь боеспособных российских формирований.

Напомним, что наемники Пригожина совершили ряд военных преступлений в Украине. Наиболее известно их участие в захвате украинского Бахмута, которое обошлось противнику в десятки тысяч жизней, в том числе заключенных. Последним за полугодовое участие в военной кампании против Украины обещали помилование со стороны президента РФ.

Между тем, украинская миллиардерша собирается купить ведущую польскую компанию. Предпринимательница из Украины делает первый шаг, чтобы купить компанию в Польше.

В России заговорили о "собственном" геноциде. В ответ на обвинения в геноциде украинцев Россия начала жонглировать историческими фактами.

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