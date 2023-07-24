logo

BTC/USD

29144.41

ETH/USD

1847.68

LTC/USD

89.06

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского прокомментировала атаку дронов на Москву, вспомнив о бумеранге
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского прокомментировала атаку дронов на Москву, вспомнив о бумеранге

Михаил Подоляк заявил, что бумеранг всегда возвращается к своим метателям

сегодня, 15:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Атака беспилотников на Москву – это бумеранг, который всегда возвращается к своим метателям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского прокомментировала атаку дронов на Москву, вспомнив о бумеранге

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что скрываются под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций за тысячи километров от активного фронта", — написал Михаил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он отметил, если говорить справедливости, то важно помнить, что она "имеет длинные руки".

Михаил Подоляк добавил, если говорить о беспилотниках над Москвой, то важно понимать, как минимум три пункта. Первый – зло никогда не останется безнаказанным. Второй – тишину России никто не обещал. Позади 17 месяцев полномасштабной войны, поэтому не стоит забывать о справедливом возмездии. Третий пункт – есть довольно много людей, которые отлично осведомлены относительно того, где в РФ расположены "секретные учреждения".

Отметим, сегодня в разных районах Москвы были слышны громкие взрывы. Подтвердилась информация, что столица России была атакована беспилотниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — после атаки беспилотников на Москву 24 июля в Минобороны РФ заявили, что атака была без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1683444863566479362
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!