У Зеленского прокомментировала атаку дронов на Москву, вспомнив о бумеранге

Атака беспилотников на Москву – это бумеранг, который всегда возвращается к своим метателям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Бумеранг всегда возвращается к своим метателям. Даже если они убеждены в собственной безнаказанности, потому что скрываются под покровом анонимности в конспиративных зданиях специальных организаций за тысячи километров от активного фронта", — написал Михаил Подоляк.

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Он отметил, если говорить справедливости, то важно помнить, что она "имеет длинные руки".

Михаил Подоляк добавил, если говорить о беспилотниках над Москвой, то важно понимать, как минимум три пункта. Первый – зло никогда не останется безнаказанным. Второй – тишину России никто не обещал. Позади 17 месяцев полномасштабной войны, поэтому не стоит забывать о справедливом возмездии. Третий пункт – есть довольно много людей, которые отлично осведомлены относительно того, где в РФ расположены "секретные учреждения".

Отметим, сегодня в разных районах Москвы были слышны громкие взрывы. Подтвердилась информация, что столица России была атакована беспилотниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — после атаки беспилотников на Москву 24 июля в Минобороны РФ заявили, что атака была без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



