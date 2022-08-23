У Зеленского призвали забыть об уничтожении Крымского моста

Тема удара по Крымскому мосту, как незаконному сооружению на территории Украины слишком часто и сильно обсуждается. При этом правды ради нужно признать, что у украинской армии сейчас нет возможности удара по этому сооружению РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП не исключил, что в перспективе ВСУ смогут иметь и вооружение, и возможность нанести удар по Крымскому мосту, но сегодня реалии таковы, что пока что этого не произойдет.

"Удар по Антоновскому ещё раз показывает перспективы всех этих ударов по крымскому мосту. Они – никакие. Крымский мост – это тактическое ядерное оружие, чтобы его эффективно повредить, но у нас его нет", – отметил Алексей Арестович.

Он добавил, если даже представить, что такое оружие было на вооружении украинской армии, то очень небольшой процент, что это оружие вот таким образом использовалось бы. Поэтому, считает Алексей Арестович, все эти разговоры про удар по Крымскому мосту нужно как можно быстрее прекращать и не подымать больше. Теоретически Украина может как-то ударить по этому сооружению, но не для того, чтобы его снести, а просто для того, чтобы лишний раз напугать россиян.

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