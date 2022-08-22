Какие цели России на Запорожской АЭС – чего не хватает, чтобы враг был остановлен

Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, еще пока премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о долгосрочной поддержке Украины в конфликте с Россией. Об этом шла речь во время четырехсторонних переговоров лидеров стран по телефону, сообщает сайт Белого дома. Кроме этого, политики призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему визиту туда представителей МАГАТЭ. Ранее в Британии и США предупредили – удар по ЗАЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО. Каким образом может развиваться ситуация вокруг ЗАЭС? Как оцениваете данные заявления и уровень поддержки Украины со стороны коллективного Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В формате затяжной войны Россия надеется создать Украине проблемы в энергетике

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич уверен, что ЗАЭС используется РФ в качестве элемента ядерного шантажа по ряду причин.

"Одна из них – Россия пытается последний месяц активно развивать тему "Украина как государство-террорист", чтобы размыть аналогичные обвинения в свой адрес. И кейс на ЗАЭС в этом смысле активно используется. Создается видимость якобы украинских обстрелов по станции. Цель – уменьшить уровень поддержки Киева со стороны Запада. Но первый этап этой информационно-военной операции РФ не удался. Потому что ключевые партнеры Украины воспринимают происходящее на ЗАЭС, исходя из своих и украинских разведданных. Которые говорят скорее об операциях под чужим флагом. Это когда российские войска свои действия (те же обстрелы в строну ЗАЭС) выдают за действия ВСУ", – поясняет эксперт.

Безусловно, продолжает он, Россия будет пытаться выйти на любые форматы договоренности. В том числе якобы демилитаризацию станции, а точнее – исключение боевых действий в районе Энергодара. Но при этом надеясь сохранять там свою группировку войск.

"То есть, ВСУ не будет иметь права уничтожать врага в том районе, если Киев пойдет на такие договоренности. А потому, думаю, украинская власть на них не пойдет", – отмечает Игорь Тышкевич.

С другой стороны, акцентирует он, весь этот шум затмевает собой вторую составляющую политики РФ по ЗАЭС.

"Сейчас россияне контролируют Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Суммарно это около 20% электрогенерации в Украине. Сегодня, учитывая погоду, в Украине не ощущается дефицита электроэнергии. Но Россия активно ведет работу по созданию технических возможностей для отключения ЗАЭС от украинской энергосистемы. Если не переключения ее на Крым, то – приостановку подачи электроэнергии в украинскую энергосистему. И это уже более долгосрочный расчет, – подчеркивает эксперт. – В том числе в формате затяжной войны. Чтобы при скачке потребления электроэнергии в Украине – создать определенные проблемы для украинской энергетики и как следствие – экономики. Это нельзя сбрасывать со счетов. Судя по работам, которые Россия ведет на ЗАЭС, она готовится к такой политике уже осенью".

Что касается уровня поддержки со стороны Запада – она сейчас идет в формате, чтобы Украина не потерпела поражение, говорит Игорь Тышкевич. Интерес украинской стороны, естественно, перевести формат поддержки в направление – Украина должна одержать победу. То есть, больше оружия, боеприпасов, более массовое и эффективное обучение украинских солдат и так далее.

"Однако тут следует понимать общее состояние государств НАТО, возможно, за исключением США, Великобритании, ряда восточноевропейских государств и стран Балтии. Те же страны центральной и южной Европы не видят в стимулировании военной промышленности возможности для стимулирования собственной экономики. Считая, что чрезмерно раздутый ВПК не оправдает себя, поскольку объемы производства в будущем будут падать. С точки зрения передачи Украине оружия видим позицию многих европейских государств, которые делают это с оглядкой на наличие собственных запасов вооружения и техники. Не рассчитывая на их массовое производство. Мол, у нас на складах есть определенное количество того-то и того-то. Часть мы можем передать Украине, а остальное – нет, потому что оно нужно нам самим. При этом не стимулируя собственную военную экономику", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что масштабных военных заказов для своей экономики не делают те же военные ведомства Германии, Франции. Предприятия военной отрасли работают там в обычном режиме. Как будто Европа находится в том же относительно спокойном многолетнем периоде после Второй мировой войны – в ситуации доминировании НАТО над ключевыми военными вызовами, с работающей системой глобальной безопасности и международного права.

"Многие европейские страны, увы, считают, что даже на фоне войны в Украине переводить свою экономику на другой режим работы не имеет смысла. В отличие от США, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – Потому, с точки зрения Украины, европейское направление остается важным. Особенно те восточно-европейские государства, которые серьезно нам помогают, рассчитывая на восполнение своего арсенала американским вооружением. Но приоритетом для Киев является, всё же, американское направление. И, возможно, британское. Потому что Британия после выхода из Евросоюза уже не связана с ограничениями, которые накладывает участие в общей экономике ЕС".

Важен тотальный отказ от российских энергоресурсов

Эксперт-международник Антон Кучухидзе уверен, что помощь от коллективного Запада можно оценить как беспрецедентную. Такого уровня поддержки у Украины никогда не было, подчеркивает он.

"Многие принципиальные решения, которые не удавалось принять годами, удалось воплотить в жизнь за последние полгода – на фоне широкомасштабной российской агрессии против Украины. Это и "заморозка" "Северного потока-2" (на чем настаивал Владимир Зеленский с начала своего президентства — с 2019 года), и санкции против РФ, и частичное нефтяное эмбарго, и оснащение украинской армии современным западным вооружением, в том числе дальнобойным, – напоминает эксперт. – Конечно, хотелось бы, чтобы Запад дал нам больше оружия. И глава МИД Кулеба сделал правильное заявление, что, вооружая Украину, европейские страны инвестируют в безопасность коллективного Запада".

Санкции принесут свой эффект, считает Антон Кучухидзе. Но тут, акцентирует он, важен тотальный отказ от российских энергоресурсов.

"Это сильно ударит по стране-агрессору. Как и санкции против тех, кто помогает РФ обходить санкции. Но ключевое всё же – оружие. Президент Украины, Минобороны, МИД в своих заявлениях постоянно подчеркивают необходимость увеличение темпов его поставок и номенклатуры. Потому что решаться всё будет на поле боя. Эффективность украинская армия демонстрирует колоссальную. Враг остановлен. Ежедневно высокоточным вооружением "выносятся" его склады, штабы. В отличие от "орков", ВСУ не работают по гражданской инфраструктуре, а ювелирно проводят военные операции. Готовя почву для восстановления территориальной целостности Украины", – поясняет эксперт.

По его словам, посланцы от Москвы в Украину с просьбой о переговорах, игры россиян с ЗАЭС, ядерный шантаж, лишь доказывают, что противник ослаблен, растерян, что в ход пошли его последние козыри.

"Уверен, мы совместно с западными партнерами выбьем и их", – резюмирует Антон Кучухидзе.

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