Война в Украине: удастся ли РФ захватить новые территории – что ожидать на фронте

Идет 180-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Институт изучения войны (ISW) в новой сводке сообщил, что россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, так как у них не хватает ресурса. Согласны ли с приведенными данными? Видоизменилась ли война в последнее время? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Не исключено, что оккупанты попытаются кинуться на Запорожье

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что война стала больше позиционной.

"Понемногу, по чуть-чуть, россияне захватывают территорию Донецкой области. Но это происходит очень медленно и с огромными потерями, – подчеркивает эксперт. – У нас нет ресурса контрнаступать, у русских – ресурса наступать. Идет игра на выживание, на изматывание. На то, у кого больше ресурса, морального духа".

По мнению эксперта, до зимы или российская, или украинская сторона проявят инициативу.

"У нас задача освободить – Херсон. Возможности пока нет. Но она может появиться через месяц-полтора, – считает Алексей Голобуцкий. – У России среди видимых задач – дозахватить Луганщину, занять всю Донецкую область (что будет крайне сложно), не дать ВСУ отвоевать Херсонщину. Не исключено, что оккупанты попытаются кинуться на Запорожье. Но если этого не случится в ближайшие месяц-полтора, не случится и до конца года".

В краткосрочной перспективе стороны останутся на тех же позициях, что сейчас

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко склонен доверять новому отчету ISW.

"Это большой аналитический центр, который традиционно проводит мощный работу, – поясняет он. – У россиян, действительно, в последние месяц-полтора нет особых успехов на фронте. После того, как мы в июле отступили от Лисичанска, линия фронта фактически выровнялась. Собственно, это и помогает сдерживать агрессора. Они нигде не могут зайти в тыл".

По мнению эксперта, война за последнее время не видоизменилась. Единственное, мы стали наносить более мощные и точные удары по авиабазам, складам противника.

"Это серьезно будет помогать нам на востоке и юге, – считает Александр Кондратенко. – Но ситуация на том же Донбассе остается крайне сложной. Я сегодня общался с ребятами, которые стоят на позициях в районе Бахмута. Как там доминировала авиация противника, его арта и "Смерчи", "Грады", так, увы, и есть. Просто наши там стоят насмерть, давая отпор превосходящим силам врага".

Эксперт отмечает, что время сейчас работает не на нас.

"Кац*пы понимают, что впереди зима. Со всеми вытекающими для нас и ЕС проблемами, которые усугубил газовый шантаж со стороны РФ, а также многочисленные разрушения украинской инфраструктуры. Российское лобби будет наращивать активность в Европе. И есть угроза, что риторика наших европейских партнеров начнет меняться по мере осложнения ситуации с прохождением отопительного сезона, с ценами на газ, которые продолжают бить рекорды. А страна-агрессор полным ходом станет использовать ситуация с энергоресурсами", – прогнозирует Александр Кондратенко.

Он согласен с теми, кто прогнозирует, что 24 августа, в День Независимости Украины, возможны усиленные ракетно-бомбовые удары со стороны агрессора.

"К тому же это будет ровно полгода с начала полномасштабного вторжения рашистов. Они традиционно любят привязывать те или иные подлянки к каким-то датам. Вряд ли удержаться и в этот раз. Но это не изменит ход войны. Тем более, что большинство украинцев уверены – победа будет за нами. Это лишь вопрос времени, – акцентирует Александр Кондратенко. – В обозримом будущем возможны какие-то наступательные действия с нашей стороны. Но не с тем вооружением, что у нас есть на данный момент в наличии. Человеческий ресурс имеется, но Украина, в отличие от России, людей на убой не отправляет. В краткосрочной перспективе (в течение месяца), думаю, стороны останутся на тех же позициях, что сейчас. А ближе к середине осени ситуация для нас может стать более благоприятной – в зависимости от того, что нам поставят американцы по ленд-лизу, который заработает с октября".

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