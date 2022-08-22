Почему Путину срочно нужны переговоры: каковы шансы на диалог Киева с Москвой в скором будущем

Количество предложений о переговорах от россиян будет увеличиваться, ведь у оккупантов не хватает резервов, чтобы восполнить свои потери. Об этом заявил советник главы Офиса президент Украины Михаил Подоляк. Согласны ли с таким утверждением? Каковы шансы на переговоры Киева с Москвой в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Настоящие переговоры о мире начнутся только после деоккупации Крыма и Донбасса

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"После преступлений, которые совершили россияне в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, после расстрела мирных украинцев, переговоры могут начаться только с момента добровольного отвода россиянами войск на позиции 23 февраля 2022 года. До этого момента они невозможны. Подчеркиваю, что только в случае добровольного отступления россиян на позиции 23 февраля можно говорить о подготовке мирных переговоров, но не более".

По мнению эксперта, переговоры на самом деле нужны исключительно российской стороне с целью перегруппировать собственные силы и накопить резервы, чтобы снова пытаться идти в атаку.

"Я считаю, что настоящие переговоры о мире начнутся только после деоккупации Крыма и Донбасса, – говорит Сергей Быков. – Только стратегические поражения россии смогут усадить ее за стол конструктивных переговоров. В противном случае, проведение переговоров пойдет на пользу только стране-агрессору, поскольку будет представлять политическое руководство рф в "цивилизованном" свете. А после всех античеловечных преступлений россии, убийства пленных и расстрела мирных жителей, российское руководство точно нельзя назвать цивилизованным. Уверен, что война в Украине закончится полным разгромом россии и международным трибуналом над российскими преступниками".

РФ действительно будет всё интенсивней искать возможности для переговоров и новые каналы коммуникаций

Политический эксперт Михаил Чаплыга согласен с Михаилом Подоляком в той части, что число различного рода предложений от рф о переговорах будет расти. Через разные каналы.

"Но причина, как мне кажется, в ином. Уже видно, что рф увязла на фронте, где ситуация перешла в стадию вялотекущей позиционной борьбы. А это смертельно для любого политического режима любой империи, – подчеркивает Михаил Чаплыга. – Империи живут, пока расширяются. Динамично. Тогда весь фокус внимания на периферии, а в центре режимы могут делать всё, что хотят. Если периферия захлебывается в продвижении — начинаются центробежные движения внутри империй, а также политические брожения. Поскольку фокус внимания переносится на внутренние проблемы. Чтобы дать ответ на нарастающие как снежный ком внутренние проблемы (по причине мощных санкций и внешней западной изоляции), нужно хотя бы заморозить проблемы на периферии. Иначе внутренние шатания могут привести к дворцовому перевороту".

История мировых империй, их расцвета и падений, учит именно этому, отмечает эксперт.

"Значит, – заключает он, – рф действительно будет всё интенсивней искать возможности для переговоров и новые каналы коммуникаций. И тут я совершенно согласен с Михаилом Подоляком. А вот удастся ли ей это – мы увидим в обозримом будущем".

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