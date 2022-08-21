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Новые предложения переговоров от РФ: у Зеленского назвали причину

У России не хватает резервов для того, чтобы восполнить потери

21 августа 2022, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Количество предложений о переговорах от россиян будет увеличиваться, ведь у кафиров не хватает резервов, чтобы восполнить свои потери. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter .

Новые предложения переговоров от РФ: у Зеленского назвали причину

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Подоляк сообщил, что россияне близки к военно-кадровому кризису.

"В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятерочки". РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", – написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Путин решил выбросить последние козыри . Во время вечернего обращения 19 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным призыв некоторых представителей правящей коалиции Германии запустить Северный поток-2. По словам Зеленского, эти "потоки" нужны россиянам исключительно для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Тем временем "Газпром" предупредил, что "Северный поток — 1" будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для проведения "планового технического обслуживания". Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает, что европейские правительства зависят от населения значительно больше, чем руководство России, но пока отношение большинства населения стран Европы – в пользу санкций. Глава немецкого сетевого агентства господин Мюллер сказал о том, что газовый кризис не закончится после предстоящего отопительного сезона 22-23 лет. Она будет как минимум два года.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1561379827965480963
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