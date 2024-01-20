logo

BTC/USD

41643.49

ETH/USD

2461.02

LTC/USD

70.63

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского ответили, пойдут ли на заморозку войны с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского ответили, пойдут ли на заморозку войны с РФ

Украина не согласится замораживать войну с Россией

сегодня, 20:27
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к замораживанию войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Об этом Ермак заявил в интервью французской газете Le Figaro, передает портал "Комментарии".

У Зеленского ответили, пойдут ли на заморозку войны с РФ

Ермак сказал, может ли Киев согласится на заморозку войны. Фото из открытых источников

Глава ОПУ подчеркнул, что невозможно быть успешным, ведя оборонную войну.

"Переход в оборонную позицию часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", – сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами".

По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

"На фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов. Они говорят, что больше не в состоянии наступать", — добавил глава ОПУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-donnez-nous-des-armes-et-nous-ferons-le-travail-l-appel-du-bras-droit-de-zelensky-20240119
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости