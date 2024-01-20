У Зеленского ответили, пойдут ли на заморозку войны с РФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к замораживанию войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Об этом Ермак заявил в интервью французской газете Le Figaro, передает портал "Комментарии".

Ермак сказал, может ли Киев согласится на заморозку войны. Фото из открытых источников

Глава ОПУ подчеркнул, что невозможно быть успешным, ведя оборонную войну.

"Переход в оборонную позицию часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", – сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами".

По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

"На фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов. Они говорят, что больше не в состоянии наступать", — добавил глава ОПУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

