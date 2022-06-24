У Зеленского ответили Лаврову, указав, кто на самом деле "нацист"

Глава российского МИД заявил, что украинцы на оккупированных территориях "не хотят жить под нацистами". Исходя из такого заявления самим россиянам, которые имеют непосредственное отношения к нацистам, было бы правильно оставить граждан Украины в покое. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что жители оккупированных территорий "не желают жить под контролем нацистской власти". Хорошо, что россияне это понимают.

"Так, может, пусть русские нацистские оккупационные войска перестанут издеваться над людьми, уберутся и дадут им покой?", — задается вопросом Подоляк.

Михаил Подоляк добавил, оккупантам нужно перестать издеваться над людьми и убираться прочь.

Отметим, недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Национальной гостелерадиокомпании Беларуси намекнул, что в случае возобновления переговоров с Украиной Россия не собирается отказываться от территорий, которые после 24 февраля ее войска оккупировали и назвал украинскую власть "нацистами".

"У большинства населения даже в мыслях нет снова возвращаться под контроль неонацистской власти или власти, что всячески потакает неонацизму", — сказал Лавров.

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