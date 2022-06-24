Американские РСЗО HIMARS уже в строю: в сети показали залпы в сторону рашистов (ВИДЕО)

В сети уже набирает обороты по просмотрам первое видео боевого применения дальнобойных американских РСЗО HIMARS на поле боя. Как передает издание "Комментарии", ролик в Facebook опубликовал волонтер Павел Нарожный.

РСЗО HIMARS. Фото из открытых источников

Судя по кадрам, работают РСЗО HIMARS ночью, атакую позиции российских оккупантов. На видео также видно, что украинские защитники выпустили в сторону захватчиков сразу несколько залпов. По понятным причинам не сообщается, где именно расположены РСЗО и на каком направлении они применяются.

По официальным данным Украина получила от Вашингтона четыре дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но в США уже анонсировали, что вскоре украинская армия может получить еще партию из четырёх HIMARS. Вчера министр обороны Украины Алексей Резников также подтвердил информацию о том, что РСЗО HIMARS действительно уже в Украине.

Прежде, чем установки РСЗО пришли в Украину украинские защитники около трех недель обучались работать на американских образцах. Обучение проходило не в Украине. О стране, где именно обучались украинские защитники не сообщается.

HIMARS — американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

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