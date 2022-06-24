logo

BTC/USD

20898.91

ETH/USD

1152.16

LTC/USD

55.52

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американские РСЗО HIMARS уже в строю: в сети показали залпы в сторону рашистов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские РСЗО HIMARS уже в строю: в сети показали залпы в сторону рашистов (ВИДЕО)

В кадр попали две установки, ведущие огонь ночью. Всего в украинской армии 4 таких РСЗО

сегодня, 12:07
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В сети уже набирает обороты по просмотрам первое видео боевого применения дальнобойных американских РСЗО HIMARS на поле боя. Как передает издание "Комментарии", ролик в Facebook опубликовал волонтер Павел Нарожный. 

Американские РСЗО HIMARS уже в строю: в сети показали залпы в сторону рашистов (ВИДЕО)

РСЗО HIMARS. Фото из открытых источников

Судя по кадрам, работают РСЗО HIMARS ночью, атакую позиции российских оккупантов. На видео также видно, что украинские защитники выпустили в сторону захватчиков сразу несколько залпов. По понятным причинам не сообщается, где именно расположены РСЗО и на каком направлении они применяются.

По официальным данным Украина получила от Вашингтона четыре дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но в США уже анонсировали, что вскоре украинская армия может получить еще партию из четырёх HIMARS. Вчера министр обороны Украины Алексей Резников также подтвердил информацию о том, что РСЗО HIMARS действительно уже в Украине.

Прежде, чем установки РСЗО пришли в Украину украинские защитники около трех недель обучались работать на американских образцах. Обучение проходило не в Украине. О стране, где именно обучались украинские защитники не сообщается.

HIMARS — американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км. 

Читайте на портале "Комментарии" — уже 4 месяца Украина дает бой стране-агрессору: какие главные победы и утраты – что будет дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало — в чем подвох со статусом кандидата ЕС – приближает ли это Украину к реальному членству в Евросоюзе. Эксперты в эксклюзивном интервью дали прямые ответы.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/626389009/videos/1108410919777704/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!