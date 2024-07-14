У Зеленского отреагировали на заявления об отказе Украины от западных истребителей

Министра иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем рассказал, что инициатором отказа от истребителей Saab JAS-39 Gripen была Украина. Эти заявления прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.



Шведский истребитель Gripen. Фото из открытых источников

В интервью "Голосу Америки" Игорь Жовква заявил, что Украина и Швеция ведут переговоры по поставке истребителей Gripen.

"Это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализовали свое членство в Альянсе", — рассказал Жовква.

По словам представителя Зеленского, после вступления Швеции в НАТО Украина ведет переговоры со шведскими властями по программе истребителей Gripen.

"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше Министерство обороны — с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16 и мы двигаемся в этом направлении", — рассказал Жовква.

Напомним, что 11 июля глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна не имеет ограничений для предоставления Украине боевых истребителей. По его словам, Украина была инициатором отмены программы Gripen, поскольку решила сосредоточиться на программе истребителей F-16.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько всего истребителей F-16 получит Украина от западных партнеров.

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