У Зеленского отреагировали на опубликованный в СМИ "мирный договор" Украины и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Рейтинговое американское издание "The Wall Street Journal" опубликовало проект "мирного договора" между Россией и Украиной, который был разработан весной 2022 года. Советник главы Офиса президента и участник переговоров Михаил Подоляк заявил, что реальной возможности договориться с Москвой не было. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Подоляк озвучил у себя в Telegram-канале.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
В материале WSJ сказано, что документ предусматривал прекращение боевых действий, запрет на вступление Украины в НАТО, сокращение украинской армии до 85 000 человек, запрет на поставки Киеву иностранных вооружений, признание оккупации Крыма россиянами и функционирование русского языка в органах власти наравне с украинским.
Михаил Подоляк написал, что Россия вторглась в Украину и начала массово убивать ее граждан, чтобы захватить территории и оккупировать страну.
Советник отметил, что на первом и следующих раундах переговоров в Беларуси и Турции РФ ультимативно требовала отдать ей оккупированные территории, а также отказаться от субъектности и армии.
В ОП также подчеркнули, что никаких реальных возможностей договориться с Москвой не было, так как она не меняла условия капитуляции, которые Украина категорически не принимала.
Подоляк указал, что Россия все еще хочет уничтожить Украину, но ищет возможности для паузы в войне, чтобы нарастить силы и ударить снова еще масштабнее.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему тревожный прогноз на военную весну: с какими вызовами столкнемся.
Обсуждения
Новости