У Зеленского отреагировали на опубликованный в СМИ "мирный договор" Украины и РФ

Рейтинговое американское издание "The Wall Street Journal" опубликовало проект "мирного договора" между Россией и Украиной, который был разработан весной 2022 года. Советник главы Офиса президента и участник переговоров Михаил Подоляк заявил, что реальной возможности договориться с Москвой не было. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Подоляк озвучил у себя в Telegram-канале.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

В материале WSJ сказано, что документ предусматривал прекращение боевых действий, запрет на вступление Украины в НАТО, сокращение украинской армии до 85 000 человек, запрет на поставки Киеву иностранных вооружений, признание оккупации Крыма россиянами и функционирование русского языка в органах власти наравне с украинским.

Михаил Подоляк написал, что Россия вторглась в Украину и начала массово убивать ее граждан, чтобы захватить территории и оккупировать страну.

Советник отметил, что на первом и следующих раундах переговоров в Беларуси и Турции РФ ультимативно требовала отдать ей оккупированные территории, а также отказаться от субъектности и армии.

"Эти условия были постоянными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не полной капитуляции? После тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевщины раскрылись массовые факты геноцидных практик России и ее реальных намерений в Украине. Что совсем сделало невозможным любые контакты", — заявил Подоляк.

В ОП также подчеркнули, что никаких реальных возможностей договориться с Москвой не было, так как она не меняла условия капитуляции, которые Украина категорически не принимала.

Подоляк указал, что Россия все еще хочет уничтожить Украину, но ищет возможности для паузы в войне, чтобы нарастить силы и ударить снова еще масштабнее.

"Зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться издать известные капитулятивные требования России за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к "миру"?", — написал советник.

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