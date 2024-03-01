Стали известны детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в начале войны

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Ткачик Олеся
Как отмечает издание, соглашение от 15 апреля 2022 года демонстрирует, чего действительно хотела Россия от Украины. Так, в первом пункте проекта указано, что Украине разрешено стремиться к членству в Европейском Союзе, однако она не должна присоединяться к каким-либо военным альянсам, в том числе и НАТО. То есть Украина, по мнению РФ, должна была стать нейтральным государством.
Переговоры в Стамбуле
Кроме того, агрессор планировал сделать все для того, чтобы в случае возможных конфликтов Украина не могла себя защитить. В частности, в проекте договора оговаривался запрет на поставку Украине любого иностранного оружия. Более того, РФ потребовала сократить численность Вооруженных сил Украины до 85 000 военных. Также подробно прописывалось, каким оружием и военной техникой она может владеть. По мнению россиян, Киеву вполне было бы достаточно иметь, например, 342 танка. Известно, что украинская сторона в свою очередь потребовала, чтобы Вооруженные силы могли иметь до 250 000 военных, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок. Кроме того, Россия потребовала, чтобы Украина могла иметь ракеты с дальностью полета не более 40 километров.
Также россияне настаивали, чтобы русский язык в Украине функционировал на уровне с украинским во всех государственных органах. Как отмечает издание, украинские переговорщики на это не согласились.
Что касается уже захваченных Россией территорий, то ситуация на переговорах была такова – Крым остается за Россией, а судьбу оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны были решить на личных переговорах президенты Украины и России.
По проекту договора, гарантировать условия его выполнения должны Соединенные Штаты, Британия, Китай, Франция и Россия. Украина хотела внести в этот список Турцию, а Россия – Беларусь. Именно эти страны должны защищать нейтралитет Украины. При этом не был найден ответ на вопрос, что же произойдет, если Украина подвергнется нападению. В частности, российские переговорщики хотели, чтобы все гаранты договорились о совместном решении, однако, учитывая, что среди них была РФ, то сомнительно, что такое совместное решение удалось бы принять, подчеркнуло издание.
Также известно, что Украина не согласилась отказываться от претензий к России по ответственности за совершенные военные преступления и снять с страны-агрессора санкции.
Таким образом, отметило издание, по этому проекту договора становится ясно, на какие уступки был готов пойти Киев в начале широкомасштабного вторжения РФ. Также журналисты подчеркивают, что этот документ дает понять, чего потребует от Украины Россия, если Киев будет вынужден пойти на переговоры с агрессором.
Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", эксперты сомневаются , что РФ будет выдвигать те же требования к Украине, которые были в Стамбуле. Сейчас Россия в более сильной позиции и попытается закрепить за собой оккупированные территории и даже потребовать отдать и другие.
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