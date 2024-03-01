Стали известны детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в начале войны

Как отмечает издание, соглашение от 15 апреля 2022 года демонстрирует, чего действительно хотела Россия от Украины. Так, в первом пункте проекта указано, что Украине разрешено стремиться к членству в Европейском Союзе, однако она не должна присоединяться к каким-либо военным альянсам, в том числе и НАТО. То есть Украина, по мнению РФ, должна была стать нейтральным государством.

Переговоры в Стамбуле

Кроме того, агрессор планировал сделать все для того, чтобы в случае возможных конфликтов Украина не могла себя защитить. В частности, в проекте договора оговаривался запрет на поставку Украине любого иностранного оружия. Более того, РФ потребовала сократить численность Вооруженных сил Украины до 85 000 военных. Также подробно прописывалось, каким оружием и военной техникой она может владеть. По мнению россиян, Киеву вполне было бы достаточно иметь, например, 342 танка. Известно, что украинская сторона в свою очередь потребовала, чтобы Вооруженные силы могли иметь до 250 000 военных, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок. Кроме того, Россия потребовала, чтобы Украина могла иметь ракеты с дальностью полета не более 40 километров.

Также россияне настаивали, чтобы русский язык в Украине функционировал на уровне с украинским во всех государственных органах. Как отмечает издание, украинские переговорщики на это не согласились.

Что касается уже захваченных Россией территорий, то ситуация на переговорах была такова – Крым остается за Россией, а судьбу оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны были решить на личных переговорах президенты Украины и России.

По проекту договора, гарантировать условия его выполнения должны Соединенные Штаты, Британия, Китай, Франция и Россия. Украина хотела внести в этот список Турцию, а Россия – Беларусь. Именно эти страны должны защищать нейтралитет Украины. При этом не был найден ответ на вопрос, что же произойдет, если Украина подвергнется нападению. В частности, российские переговорщики хотели, чтобы все гаранты договорились о совместном решении, однако, учитывая, что среди них была РФ, то сомнительно, что такое совместное решение удалось бы принять, подчеркнуло издание.

"В случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, не одобренных Россией",

– пишет WSJ.

Также известно, что Украина не согласилась отказываться от претензий к России по ответственности за совершенные военные преступления и снять с страны-агрессора санкции.

Таким образом, отметило издание, по этому проекту договора становится ясно, на какие уступки был готов пойти Киев в начале широкомасштабного вторжения РФ. Также журналисты подчеркивают, что этот документ дает понять, чего потребует от Украины Россия, если Киев будет вынужден пойти на переговоры с агрессором.

Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", эксперты сомневаются , что РФ будет выдвигать те же требования к Украине, которые были в Стамбуле. Сейчас Россия в более сильной позиции и попытается закрепить за собой оккупированные территории и даже потребовать отдать и другие.



