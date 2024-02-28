В случае переговоров Путин может согласиться не трогать только три области Украины

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Ткачик Олеся
После того, как военные начали терять территории, снова начались активные разговоры о том, что Украине нужно идти на мирные переговоры с Россией. Даже отмечается, что в Стамбуле в 2022 году РФ вроде бы была готова вывести свои войска из Запорожской и Херсонской областей. Однако, как отмечает Кочетков, сейчас ситуация кардинально иная.
Владимир Путин
В 2022 году Россия была готова на уступки после того, как ее идея захвата Киева за три дня не удалась. Тогда Кремль боялся, что западные санкции сильно ударят по экономике страны и нанесут ей существенный вред. Однако со временем стало ясно, что ограничения для РФ не действуют в полную силу, экономика не упала, а оборонка работает на войну в три смены. Плюс у Украины проблемы с поддержкой союзников.
В такой ситуации, говорит Кочетков, Путину просто нет смысла идти на мирные переговоры, разве что говорить о капитуляции Украины и как минимум заявлять свои претензии еще и на Николаевскую и Одесскую области, чтобы окончательно отрезать Украину от моря.
Вместе с тем, говорит политический эксперт, российский диктатор хочет получить большую часть Украины, включая Киев, куда может поставить руководителем своего кума Виктора Медведчука.
То есть, отметил эксперт, верить о том, что с Путиным можно провести более-менее конструктивные переговоры – самоубийственный бред.
По его словам, сейчас ситуация очень сложная, однако, чтобы сгруппироваться, украинские власти начали демонстрировать растерянность и при этом возвращаться к коррупционным схемам, когда правительство снова выделяет миллионы гривен не на дроны для ВСУ, а на ремонт дорог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему так называемый "корейский сценарий" нельзя применять в Украине для установления мира.
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Ігор
сегодня, 12:19
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