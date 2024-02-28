В случае переговоров Путин может согласиться не трогать только три области Украины

После того, как военные начали терять территории, снова начались активные разговоры о том, что Украине нужно идти на мирные переговоры с Россией. Даже отмечается, что в Стамбуле в 2022 году РФ вроде бы была готова вывести свои войска из Запорожской и Херсонской областей. Однако, как отмечает Кочетков, сейчас ситуация кардинально иная.

Владимир Путин

В 2022 году Россия была готова на уступки после того, как ее идея захвата Киева за три дня не удалась. Тогда Кремль боялся, что западные санкции сильно ударят по экономике страны и нанесут ей существенный вред. Однако со временем стало ясно, что ограничения для РФ не действуют в полную силу, экономика не упала, а оборонка работает на войну в три смены. Плюс у Украины проблемы с поддержкой союзников.

В такой ситуации, говорит Кочетков, Путину просто нет смысла идти на мирные переговоры, разве что говорить о капитуляции Украины и как минимум заявлять свои претензии еще и на Николаевскую и Одесскую области, чтобы окончательно отрезать Украину от моря.

Вместе с тем, говорит политический эксперт, российский диктатор хочет получить большую часть Украины, включая Киев, куда может поставить руководителем своего кума Виктора Медведчука.

"В обмен на свою власть в Киеве Путин согласится не трогать (пока!) несколько западных областей, за исключением Закарпатской — ее он давно пообещал своему муртаду Орбану. Создание буферной зоны из трех областей между оккупированной Украиной и ЕС полностью устраивает Кремль. Тем более что самообеспечивать себя эти области не смогут, а держать их на себе долго никто не станет",

– подчеркнул в Фейсбуке Кочетков.

То есть, отметил эксперт, верить о том, что с Путиным можно провести более-менее конструктивные переговоры – самоубийственный бред.

По его словам, сейчас ситуация очень сложная, однако, чтобы сгруппироваться, украинские власти начали демонстрировать растерянность и при этом возвращаться к коррупционным схемам, когда правительство снова выделяет миллионы гривен не на дроны для ВСУ, а на ремонт дорог.

"И это слишком напоминает ситуацию начала вторжения, когда высшая власть тоже находилась в откровенном ступоре, а чиновники рангом ниже выводили из страны сумасшедшие деньги, потому что были уверены, что поражение Украины в войне все скроет",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему так называемый "корейский сценарий" нельзя применять в Украине для установления мира.