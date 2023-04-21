У Зеленского объяснили, почему россияне признали удар по Белгороду

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Кравцев Сергей
Россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Офис президента. Фото: Украинская правда
Советник главы ОП отметил, после случайного удара по Белгороду россияне посчитали риски и поэтому признали, что сами бомбили свою территорию.
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Михаил Подоляк добавил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и диктатора Владимира Путина выглядят смешно.
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Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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