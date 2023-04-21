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У Зеленского объяснили, почему россияне признали удар по Белгороду

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что россияне признали удар по Белгороду, потому что боятся деморализации россиян

сегодня, 11:00 comments1091
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили, почему россияне признали удар по Белгороду

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, после случайного удара по Белгороду россияне посчитали риски и поэтому признали, что сами бомбили свою территорию.


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"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк добавил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и диктатора Владимира Путина выглядят смешно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", — подчеркнул советник главы ОП. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ признались, что россияне признались, что сами бомбили Белгород.

Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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