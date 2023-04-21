У Зеленского объяснили, почему россияне признали удар по Белгороду

Россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, после случайного удара по Белгороду россияне посчитали риски и поэтому признали, что сами бомбили свою территорию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", — отметил Подоляк.

Михаил Подоляк добавил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и диктатора Владимира Путина выглядят смешно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", — подчеркнул советник главы ОП.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ признались, что россияне признались, что сами бомбили Белгород.

Также издание "Комментарии" сообщало — контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



