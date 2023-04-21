В Минобороны РФ признались, что россияне признались, что сами бомбили Белгород

Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв в Белгороде. Фото: из открытых источников

Позже власти Белгорода заявил, что движение после ЧП на проспекте Ватутина и улице Губкина, где образовалась большая воронка от авиабомбы, должно быть восстановлено к утру. Сила удара была настолько сильной. Что один из автомобилей подбросило на крышу многоэтажного дома. К медикам за помощью обратились две пострадавшие женщины: одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести доставлена в больницу, другая – с ссадинами – от госпитализации отказалась.

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