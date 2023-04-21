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В Минобороны РФ признались, что россияне признались, что сами бомбили Белгород

"Прилет" чудом не пришелся по жилому дому

сегодня, 07:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ признались, что россияне признались, что сами бомбили Белгород

Взрыв в Белгороде. Фото: из открытых источников

Позже власти Белгорода заявил, что движение после ЧП на проспекте Ватутина и улице Губкина, где образовалась большая воронка от авиабомбы, должно быть восстановлено к утру. Сила удара была настолько сильной. Что один из автомобилей подбросило на крышу многоэтажного дома. К медикам за помощью обратились две пострадавшие женщины: одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести доставлена в больницу, другая – с ссадинами – от госпитализации отказалась.


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Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны рассказали, как оккупанты учат украинских детей "любить Россию".




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