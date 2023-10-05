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У Зеленского объяснили, почему ATACMS все еще придется подождать

У Зеленского считают, что визитом главы государства в США достигнуто всех поставленных задач

сегодня, 15:32
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Кравцев Сергей
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В Офисе президента называют недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США и переговоры с главой Белого дома Джо Байденом успешными. В то же время отмечают, что пока что не удалось получить подтверждение о скорых поставках в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Вместе с тем, в команде президента Украины уверены, что Киев получит ракеты, но нужно еще немного подождать. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

У Зеленского объяснили, почему ATACMS все еще придется подождать

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Замглавы ОП подтвердил, что Владимир Зеленский во время разговора с Джо Байденом подымал вопрос предоставления Украине ATACMS. Пока что Украина действительно не получила "зеленый свет", но, если вспомнить, то похожая ситуация была и с предоставлением HIMARS, танков, F-16 и кассетных боеприпасов. В США наотрез отказывались поставлять это оружие, но потом принимали позитивное для Киева решение. Так будет и в этот раз с ракетами ATACMS, уверен Игорь Жовква.


Чиновник объяснил, что получение необходимого вооружения занимает так много времени, потому что это долгий процесс. Он зависит от того, хранится ли оружие на складе в законсервированном виде или находится на оперативном дежурстве, а также от того, в каком оружие состоянии и нужно ли его отремонтировать, модернизировать или изготовить дополнительные единицы.

По словам Жовквы, по поставкам каждого вида оружия есть свой график. Есть он и по поставкам американских ракет.

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