У Зеленского объяснили, чем нужно ответить Путину на уничтожение людей в Грозе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Запад "принимать правильные решения", чтобы ответить на ракетный удар армии РФ по селу Гроза, где погибло 51 гражданское лицо, а также на очередную "программную" речь Путина на Валдае. Об этом сообщают "Комментарии"

Михаил Подоляк

— Субъект "Путин" в своей очередной "людоедской валдайской речи" цинично заявляет: "Я не начинал ни одной так называемой войны в Украине". И делает он это на фоне умышленного авиационного удара по больнице в Херсоне и умышленного ракетного удара по гражданскому кафе в Харьковской области с одномоментным убийством большого количества гражданских, — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале.

Подоляк сравнил тезисы российского диктатора с известным образом тоталитарного государства, который изобразил Джордж Орвелл.

"Ложь – это правда", "война – это мир" – классическое поведение безусловного преступника, который умышленно ворвался в чужую суверенную страну ради единственной цели – масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского. Каково правильное решение? Жесткая скамья подсудимых лично для Путина. Как? Ускорение поставок оружия Украине, – уверены в Офисе президента Украины.

Напомним, что по последним данным в кафе-магазине, где люди отмечали поминки по погибшему украинскому бойцу, был нанесен ракетный удар российской армией. В результате погибло 51 гражданское лицо — каждый шестой житель села. В том числе, 6-летний мальчик.

Между тем, Медведев назвал условие начала переговоров по Украине . Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой, заговорил о возможности переговоров по Украине.

Путин заявил претензии на крупный украинский город .

А россияне радуются новому решению ФИФА .