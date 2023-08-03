У Зеленского обратились с призывом к миру из-за заявлений России по поводу войны

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Мир должен прекратить с серьезностью относиться к тому, что говорит Россия, поскольку именно эта страна развязала полномасштабную войну против Украины и имеет "руки по локоть в крови". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, именно такая позиция цивилизованного мира в отношении страны-агрессора должна определить отношение к войне, а также все юридические последствия для режима российского диктатора Владимира Путина и сценарий войны.
Отметим, ранее Михаил Подоляк весьма эмоционально высказался относительно позиции, которую занял цивилизованный мир после выхода России из зернового соглашения. Советник главы Офиса президента высказал мнение, что у России нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского прокомментировала атаку дронов на Москву, вспомнив о бумеранге.
Также издание "Комментарии" сообщало – чем опасна позиция США по отношению к РФ – каковы перспективы получения ВСУ F-16 и ATACMS.
Обсуждения
Новости