У Зеленского обратились с призывом к миру из-за заявлений России по поводу войны

Мир должен прекратить с серьезностью относиться к тому, что говорит Россия, поскольку именно эта страна развязала полномасштабную войну против Украины и имеет "руки по локоть в крови". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Напомню неоспоримую истину... Абсолютно не имеет значения, что говорит Россия, поскольку именно эта страна является единственным автором незаконной, неспровоцированной масштабной войны в Европе. Россия — безусловный агрессор, чьи руки по локоть в крови военных преступлений, массовых убийств и уничтоженных городов", — отметил советник главы Офиса президента.

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По его словам, именно такая позиция цивилизованного мира в отношении страны-агрессора должна определить отношение к войне, а также все юридические последствия для режима российского диктатора Владимира Путина и сценарий войны.

Отметим, ранее Михаил Подоляк весьма эмоционально высказался относительно позиции, которую занял цивилизованный мир после выхода России из зернового соглашения. Советник главы Офиса президента высказал мнение, что у России нет повода прекращать шантажировать мир прекращением зерновой сделки, поскольку у мирового сообщества это не вызывает должной реакции.

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