У Зеленского обосновали успешность контрнаступления

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Кравцев Сергей
Контрнаступление украинских защитников против российских оккупационных войск проходит весьма успешно. ВСУ прорвали первую линию фронта, и российский диктатор Владимир Путин говорит только об обороне. Наступления и продвижение российских войск остановлено. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CNN сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
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При этом на Банковой считают, что прорыв первой линии обороны России вселяет большой оптимизм для продолжения борьбы Украины с военной силой, которую, "все боялись" до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение.
Подоляк добавил, что Генштаб ВСУ не пересматривал своих планов и Украина, как и ранее намерена вскоре начать борьбу за деоккупацию украинского Крыма.
По мнению Михаила Подоляка, темпы украинского контрнаступления существенно ускорятся, как только Киев получит обещанное от партнеров дальнобойное оружие, в частности, ракеты, а также новейшие западные истребители, которые не будут уступать российской авиации.
Читайте также на портале "Комментарии" — Юрий Игнат заявил, получив западные истребители, Украина получит возможность эффективно противостоять российской авиации. Тогда Украина сумеет отогнать российские истребители подальше от своих границ.
Также издание "Комментарии" сообщало – уже знаю, где мы собираемся прорвать оборону россиян: Зеленский заинтриговал новым заявлением.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 15:53
Вони вже 2 місяця, як прорвали першу лінію.