У Зеленского обосновали успешность контрнаступления

Контрнаступление украинских защитников против российских оккупационных войск проходит весьма успешно. ВСУ прорвали первую линию фронта, и российский диктатор Владимир Путин говорит только об обороне. Наступления и продвижение российских войск остановлено. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CNN сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"Инициатива полностью за Украиной", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

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При этом на Банковой считают, что прорыв первой линии обороны России вселяет большой оптимизм для продолжения борьбы Украины с военной силой, которую, "все боялись" до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение.

"Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России", — заявил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что Генштаб ВСУ не пересматривал своих планов и Украина, как и ранее намерена вскоре начать борьбу за деоккупацию украинского Крыма.

По мнению Михаила Подоляка, темпы украинского контрнаступления существенно ускорятся, как только Киев получит обещанное от партнеров дальнобойное оружие, в частности, ракеты, а также новейшие западные истребители, которые не будут уступать российской авиации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Юрий Игнат заявил, получив западные истребители, Украина получит возможность эффективно противостоять российской авиации. Тогда Украина сумеет отогнать российские истребители подальше от своих границ.

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