Особенность ночной атаки на Украину: почему РФ задействовала беспрецедентное количество авиации

Во время ночной атаки по Украине в воздушном пространстве находилось беспрецедентное количество вражеской авиации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью было такое беспрецедентное количество авиации. Сегодня несколько десятников бортов нетипично собственно в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, атаковавшая Украину вместе с крылатыми ракетами и "Шахедами", — отметил Игнат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, уточнил спикер, активность авиации была высокой.

Юрий Игнат подчеркнул, именно поэтому Киев так упорно добивается от западных партнеров скорейших поставок истребителей F-16. Только получив западные истребители, Украина получит возможность эффективно противостоять российской авиации. Тогда Украина сумеет отогнать российские истребители подальше от своих границ.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью "CBS" заявил, что ему уже точно известно участок фронта, где украинские войска мощно прорвут оборону россиян. При этом президент по понятным причинам не стал озвучивать подробности



