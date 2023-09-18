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Уже знаю, где мы собираемся прорвать оборону россиян: Зеленский заинтриговал новым заявлением

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня - силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью "CBS" заявил, что ему уже точно известно участок фронта, где украинские войска мощно прорвут оборону россиян. При этом президент по понятным причинам не стал озвучивать подробности. 

Уже знаю, где мы собираемся прорвать оборону россиян: Зеленский заинтриговал новым заявлением

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим", — отметил украинский президент.


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Он признал, что украинцам предстоит выполнить непростую задачу, особенно учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч захватчиков.

"Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет скорее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия имеет серьезные успехи в ходе этого контрнаступления, а, значит останавливаться или делать паузу с приближением зимы нет смысла. Украина продолжит свое контрнаступление, несмотря на ухудшение погодных условий. Такое заявление в интервью "CBS" сделал президент Украина Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООН. Свою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дуда, с котором Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствия. Запланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Вашингтоне. Каковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F6d8th7UxkM
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