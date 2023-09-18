Уже знаю, где мы собираемся прорвать оборону россиян: Зеленский заинтриговал новым заявлением

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью "CBS" заявил, что ему уже точно известно участок фронта, где украинские войска мощно прорвут оборону россиян. При этом президент по понятным причинам не стал озвучивать подробности.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим", — отметил украинский президент.

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Он признал, что украинцам предстоит выполнить непростую задачу, особенно учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч захватчиков.

"Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет скорее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать и мощно прорвать", — подчеркнул президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия имеет серьезные успехи в ходе этого контрнаступления, а, значит останавливаться или делать паузу с приближением зимы нет смысла. Украина продолжит свое контрнаступление, несмотря на ухудшение погодных условий. Такое заявление в интервью "CBS" сделал президент Украина Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправится в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООН. Свою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дуда, с котором Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствия. Запланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Вашингтоне. Каковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



