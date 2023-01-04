У Зеленского назвали три варианты нового наступления России

Уже этой зимой россияне могут предпринять очередную попытку массированного наступления на Украину. В Киеве знают, что русские рассматриваю три варианта наступления, но, какой из них выберут – покажет время. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Надо понимать, что нас ждет российское наступление в ближайшее время… в российском военно-политическом руководстве… три варианта рассматриваются", — заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, первый вариант состоит в том, что россияне могут повторить то, что уже пытались проделать в феврале прошлого года. Тогда российские войска массированно наступали сразу на несколько ключевых городов – Киев, Чернигов, Сумы, Харьков. Арестович считает, что такая тактика станет самоубийством для РФ.

Второй вариант, считает Алексей Арестович, массированное наступление на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и, возможно, на Харьковском.

Третий вариант, за который выступают самые трезвые головы в Кремле, предлагает, что российская армия бросит все силы на захват Луганской и Донецкой области. В случае успеха будет объявлено, что "освобождение" Донбасса и было главной целью войны.

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