РФ стягивает новые военные подразделения в Крым: к чему готовится враг

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Кравцев Сергей
Российской командование передислоцирует к северу Крыма новые военные подразделения. Задача такого шага одна – удержание временно оккупированных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Черняка в Телеграмм.
Российские военные. Фото: из открытых источников
В украинской разведке видят, что путинский режим бросает все усилия, что не дать ВСУ разорвать сухопутных коридор в Крым, который с Донбасса сегодня еще контролирует Россия.
По его словам, помимо того, что на север Крыма заходят новые российские подразделения, оккупанты активно строят оборонительные сооружения. Это происходит не только в Крыму, но и на временно оккупированной части Херсонской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — от уцелевших в Макеевке мобилизованных российское командование хотело избавиться, – СМИ.
Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка фиксирует факты подготовки России к применению новых подходов при обстрелах Украины.
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