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РФ стягивает новые военные подразделения в Крым: к чему готовится враг

Россия готовится обороняться на временно оккупированной части Херсонщины и в Крыму

сегодня, 12:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российской командование передислоцирует к северу Крыма новые военные подразделения. Задача такого шага одна – удержание временно оккупированных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Андрея Черняка в Телеграмм.

РФ стягивает новые военные подразделения в Крым: к чему готовится враг

Российские военные. Фото: из открытых источников

В украинской разведке видят, что путинский режим бросает все усилия, что не дать ВСУ разорвать сухопутных коридор в Крым, который с Донбасса сегодня еще контролирует Россия.                                                      

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, да называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", — отметил Черняк.

По его словам, помимо того, что на север Крыма заходят новые российские подразделения, оккупанты активно строят оборонительные сооружения. Это происходит не только в Крыму, но и на временно оккупированной части Херсонской области.                                                            

Читайте также на портале "Комментарии" — от уцелевших в Макеевке мобилизованных российское командование хотело избавиться, – СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка фиксирует факты подготовки России к применению новых подходов при обстрелах Украины.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/1837
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