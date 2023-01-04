От уцелевших в Макеевке мобилизованных российское командование хотело избавиться, – СМИ

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Кравцев Сергей
До сих пор нет точных списков раненых и погибших в результате удара по месту расположения мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области. При этом непросто сейчас даже тем россиянам, которые уцелели. Сначала их хотели отправить в наступление и только, когда в СМИ просочилась эта информация, отказались от такой идеи. Родственники до сих пор не могут связаться с ранеными мобилизованными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Важные истории".
Удар по базе россиян в Макеевке. Фото: из открытых источников
Издание пишет, что после общения с женой одного из мобилизованных из Самарской области стало понятно, что она до сих пор не имеет связи с мужем. Женщина говорит, что не знает, где ее муж.
Женщина сообщила, что выживших военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".
О том, что россиян, которые пережили обстрел макеевского профессионально-технического училища №19, "хотят направить на передовую или еще куда-то подальше от глаз" также сообщала в Telegram российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, выжило "примерно 216 человек".
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