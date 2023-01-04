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От уцелевших в Макеевке мобилизованных российское командование хотело избавиться, – СМИ

Родственники до сих пор не имеют связи с уцелевшими после удара по Макеевке россиянами

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

До сих пор нет точных списков раненых и погибших в результате удара по месту расположения мобилизованных российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области. При этом непросто сейчас даже тем россиянам, которые уцелели. Сначала их хотели отправить в наступление и только, когда в СМИ просочилась эта информация, отказались от такой идеи. Родственники до сих пор не могут связаться с ранеными мобилизованными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Важные истории".

От уцелевших в Макеевке мобилизованных российское командование хотело избавиться, – СМИ

Удар по базе россиян в Макеевке. Фото: из открытых источников

Издание пишет, что после общения с женой одного из мобилизованных из Самарской области стало понятно, что она до сих пор не имеет связи с мужем. Женщина говорит, что не знает, где ее муж.

"Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне много женщин пишут и звонят – у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает", — жалуется россиянка.

Женщина сообщила, что выживших военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование причин массовой гибели оккупантов – ред.)", – рассказала она.

О том, что россиян, которые пережили обстрел макеевского профессионально-технического училища №19, "хотят направить на передовую или еще куда-то подальше от глаз" также сообщала в Telegram российская пропагандистка Анастасия Кашеварова. По ее словам, выжило "примерно 216 человек".

Читайте также на портале "Комментарии" — прилет по базе оккупантов в Макеевке – почему произошедшее стало ударом по путинскому режиму.




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Источник: https://istories.media/news/2023/01/03/elementarno-khotya-bi-spiski-suka-sostavte/?fbclid=IwAR3mlf7Dyx_L47ISIfd-ToUcdpHO5ASscHkCDJAhDLeZHySQC15wxw7rR1w
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